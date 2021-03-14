神州觀察：騷玉腿宣傳景區　博眼球被批低俗

旅遊景區通過拍攝宣傳片進行宣傳推廣，吸引遊客前往觀光消費，早已是行業慣用手法，只是如何打造一部高質量的宣傳片，以怎樣特別的內容及創意成功打動遊客，至關重要。雲南大理近日為更好地推銷當地古城風貌與旅遊文化，以性感美女作賣點拍攝了一段宣傳短片，卻遭網民炮轟內容低俗，實屬「侮辱中華文化」，適得其反。

按照當地古城保護管理局的說法，該宣傳片的初衷是為將大理打造成「蜜月之都」、世界旅拍目的地，並以古城標誌性建築五華樓為背景規劃拍攝，着重展示古城景貌及大理紮染文化，孰料創意跑偏，網民看了不買帳，質問片中將重點放在美女的長腿上，到底是在宣傳甚麽文化？說來也是，若真是為宣傳「蜜月之都」的主題，何不配以婚紗照等與婚慶、蜜月旅行相關的題材內容，而非得是一個穿熱褲騷玉腿的單身女子？一塊紮染布襯上一雙玉腿，就算是找到宣揚紮染文化的好方法了？

或許有人對此不以為然，覺得該宣傳手法未必算低俗，反而是因自己思想齷齪，才會看甚麽都覺得不健康，那就只有「見仁見智」了。只是需要看到，大理古城擁有深厚的歷史文化底蘊，可供宣傳之處其實很多，何至於拿一雙女人腿來博眼球？這就像陝西周原景區本是西周故都、中華民族重要發祥地之一，為後世留下了取之不盡、用之不竭的物質和精神財富，偏偏要以衣着暴露的商紂王與妲己跳熱舞為噱頭吸睛，賣弄低俗之餘，是否自貶身價？如此又何談宣揚地方文化特色，為景區創收？

事實上，大理古城早前亦因類似問題引發了一場輿論爭議，事緣當地一幅宣傳民族風情的壁畫中，當眼處的白族女子被指「露點」，如同沒穿內衣，迫於輿論，當局惟有連夜為其「穿上內衣」。有人拿西方油畫、雕塑等赤裸藝術品說事，嘲笑某些中國人思想落後，卻也有人認為應該尊重當地文化習俗，指出白族女子本就穿着保守，且不少中國人思想傳統，有些東西的確難以接受，那就不妨實行「互相尊重」。

當然，有些景區為達宣傳推銷目的，所走低俗路線不僅爭議極大，更會招致輿論狠批，譬如河南三門峽市就曾有景區亂玩「諧音梗」，將「吃喝嫖賭」改成「吃喝漂睹」；江西宜春以「一座叫春的城市」作為宣傳語，可謂博盡眼球。此外還有以人體彩繪、裸體縴夫、豐胸採茶女等與景區文化毫不相干的方式惡俗炒作，都叫人不忍直視。尤其值得一提的是，大理、麗江等古城都曾被冠以「艷遇之都」稱號，在販賣怎樣的一種文化，不言而喻，這樣的價值取向又能獲得多少社會認可，相信時間已經作出證明。