功夫茶：主教山烏厘單刀　地政署視若無睹

庸官怠政，廢衙門愈揭愈有，日前本報獨家揭露土霸喺西貢相思灣村「霸完陸地霸落海」，斬樹開路違建，當你政府如無物！呢，依家又有擬列為一級歷史建築嘅深水埗主教山遭人改頭換面變成私家遊樂場，問你服未！

主教山配水庫早前展開清拆工程，令地下擁有逾百年歷史、以古羅馬式建築興建嘅蓄水池曝光，引起社會熱議，更引來唔少市民好奇心！新年期間，有4人懷疑破壞鐵絲網擅自闖入，警方接報到場，以涉嫌刑事毀壞拘捕3男1女。照道理，一個經古諮會評鑑、咁有歷史文物價值嘅古蹟，除咗要由專家搵出合適嘅活化保育方案，更應加強保安免遭外來破壞先至啱，坊間亦有強烈聲音寄望政府將佢發展成旅遊熱點！

之不過，政府有關部門得把口話要活化、保育！誰知喺本報記者「上窮碧落下黃泉，動手動腳找東西」嘅追蹤下，赫然驚覺主教山已經慘遭民間蹂躪，變得面目全非！政府冇吸收年初被人私自闖入嘅教訓，明知大有機會被評為一級歷史建築嘅珍貴古蹟，竟然全不設防任由市民長期非法霸佔，並擅自改建成「佛壇山」、「康樂山」！漪歟盛哉！高手果然在民間，其創意無限，令人大開眼界！

據記者觀察及搜證，發現深水埗及石硤尾一帶欠缺康體設備，多年來已有人喺該山山頂及山腳放置不少康樂設施供街坊使用，成為居民假日運動、閒聊甚至打雀論英雄嘅聚腳地。地政總署2017年指有人喺上址官地建設非法建築物，並曾進行過清拆行動，被當時街坊誓死反抗，最終只清拆避雨亭了事！地政總署當日「婦人之仁」，既然求其執法，當地居民仲唔「濕濕碎，放膽去」咩！愛拚才會贏，有前冇後，打死罷就，一於地盡其用，山盡其勢，好好發展「娛樂」共融事業！

記者舊地重遊，發現問題已惡化！當年不過是簡單嘅康樂設施，眼見政府未來得及「保育」，已大踏步率先「開發」，觸目所見，犀利了，我的街坊！有人依山坡違建成多個祭壇擺放神像，更擺放兩座逾一米高嘅佛像及香爐作供奉，鋪設磚頭水泥石階，方便善信參拜。阿哥，當年附近有教堂而得名嘅主教山，居民不必犧牲多壯志，已教日月換新天，「主教山」蛻變「佛壇山」，神奇過四川變臉，點到你唔服！

據悉當年開山劈樹，噪音擾民，有居民曾投訴環保署，環保署話「冇問題」；本報亦就有關主教山烏厘單刀亂象向地政總署查詢有否違法，得到嘅答案係「署方正徵詢相關部門意見以確立跟進行動」！睇怕主教山配水庫變「蓮花仙館桑拿」，一眾廢官仍在大耍太極推手！香江之沉淪，亡於一眾只知支高薪而不作為嘅廢物！