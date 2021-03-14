正論：疫情攻陷半山　封區也分貴賤

第5波新冠疫情蓄勢待爆，中西區及半山私人屋苑淪為重災區，大量確診個案集中在這些「富人區域」，隨時大爆發，專家直認非常擔心。饒是如此，港府依然好整以暇，農曆新年前一度鬧得風風火火的突襲封區未見在富人區域上演，遭外界質疑抗疫是否也要大搞「貧富懸殊」。輿論批評愈演愈烈，港府終於知衰，昨晚突襲封鎖半山區一帶，可謂姍姍來遲。

昨日新增的47宗確診個案之中，35宗屬Ursus Fitness群組，至今累計個案高達99宗，而且初步確診個案大部分都與該群組有關。身兼政府專家顧問的港大醫學院院長梁卓偉直指，從個案有暴露史至發病的1至3天內，已經傳播了第二、三代是相當驚人；該群組確診者大多居住中西區，非常擔心該區會有大爆發，甚至中上環多個地方的污水樣本都驗出新冠病毒，分布廣泛，證明情況岌岌可危。惟港府依然漫不經心，僅要求有確診個案的大廈全幢居民檢測，反而在農曆新年前鬧得風聲鶴唳的封區禁足令不見蹤影，難怪區議員怒轟「有錢人地方」獲得豁免，說出無數市民心聲。

誠然，港府自一月底在佐敦首次實施封區強檢後，接連將油麻地、元朗、紅磡、尖沙咀等多地劃為受限區域，區內人士不論是否居於上址皆要留在原處接受強制檢測，引致怨聲載道。農曆新年後因為疫苗接種計劃即將展開，封區強檢明顯偃旗息鼓，僅在數日前突然將尖沙咀華源大廈列為受限區域。外界早就有疑問，到底港府封區準則為何，部分大廈僅得一宗確診甚至未有確診照樣圍封，而且全部都是基層集中地，不是舊樓就是公屋，反而今次中西區淪陷在即，確診個案大量湧現，卻未見政府用相同力度應對，是否因為住戶非富則貴而獲差別待遇，不能不令人懷疑。

隨着不滿聲音此起彼伏，慣性嫌貧愛富、後知後覺的港府亦不得不有所行動，昨晚8時半實施久違的封區禁足令，將半山羅便臣道劃為受限區域，區內人士必須在原地完成檢測。正如專家指出，封區強檢早就應該執行，只是港府議而不決，早就錯失最佳時機，以致病毒遍地開花，徒落得勞民傷財。現在最令人擔心的是，過去多次突襲封區，揪出的患者寥寥無幾，對遏止疫情的作用微乎其微，遲來的封區能否力保中西區不失，力阻第5波疫情全面爆發，實在不容樂觀。

屋漏偏逢連夜雨。港府一直對疫苗寄以厚望，以為疫苗開打後疫情便會自動消失，詎料疫苗問題多多，致死致殘個案層出不窮，當局解說不清之餘，衞生署連亡羊補牢都拖拖拉拉，制訂接種指引至今只聞樓梯響，令市民信心盡失。專家承認「疫苗猶豫」已成普遍現象，要完成全民接種起碼兩年，只是香港經得起再多兩年的折騰嗎？

抗疫逾年，清零無期，經濟和人命卻隨廢官無能而一併葬送，疫苗作為抗疫最後希望更瀕臨破滅。瘟疫何時平息，香江何去何從，誰能為港人指出答案？