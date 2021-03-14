香港要學新加坡並不容易，這是政治。

新加坡立國困難，周邊的馬來西亞與印尼並不友善，島內資源匱乏，只有人才。但人才中佔主要的華人還要與印度、馬來西亞等不同國籍和文化背景者合作。

在東南亞，假若新加坡只重華人，形成華人壟斷的政權，必難久享。人民行動黨要打造新的新加坡認同和歸屬感，排除種族、宗教、語言的歧視，這等於建立一個新的國族、新的文化，工程艱巨，不能故步自封。新加坡不能倚靠原來的轉口貿易，面對馬來西亞與印尼的排斥與競爭，轉口貿易難以維持原來水平，便要有新的產業，新的經濟增長點。經濟不發展，政治難以穩定，新的多種族國家會隨時敗亡。

於是，新加坡要發展高新工業，引進外資，也要政府積極投入，建立相應基建和科研基礎。新加坡選擇以美元亞洲離岸市場來擴大金融市場。以國際化與區域化來推展金融服務的動力，趁其他國家還未意識到離岸金融市場的作用，新加坡便繼倫敦在1958年的美元歐洲離岸市場的發展，形成亞洲區的國際金融中心。

在穩定了腳步之後，新加坡一早便重視中國內地的改革開放，投資內地，來伸延新加坡的產業鏈。且在香港大舉把加工貿易轉移至中國內地，產業空洞化之時，全力招攬內地及香港的人才，用人才來推動經濟的升級發展。

一是人口大增，由200多萬增至500、600萬。二是經濟提升，人均GDP早趕過香港，GDP的規模又趕上人口較大，且得中國因素之利的香港。亞洲四小龍，香港原來領頭的地位，拱手讓於新加坡與南韓。

星洲和香港的差別，顯示出新加坡的發展戰略與制度優勝，背後還是人才。但新加坡的人才是政治人才，是人民行動黨用作政治團結、動員新加坡人民，包括新移民。

新加坡是威權政治，但還有民主選舉制度，用選舉動員民眾，測試民眾對政府政策的反應。但威權政治決定於政治人才，否則便早成失敗的獨裁專制政權。

這個政治人才是要政治培養、政治洗禮，但同時着重技術官僚能力、講求成績。一不是民粹主義，二不是官僚主義，三是開放的廣納百川，招納各方人才。

香港在回歸前是英國人直接統治，回歸後英國人培養的政務官系統基本不變，可卻成為政府的統治者。

沒有政治，不懂政治，也不曉決策，缺乏執行時的上頭監督，依靠他們，香港便縱有各種優勢，也比不上新加坡了。