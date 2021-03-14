大凡時代變遷、改朝換代之際，都會為一些志在揚名顯萬的讀書人、從政者、走仕途之人提供角色多次轉換的舞台。有些人的變化會令人瞠目結舌，曾在100多年前新文化運動中擔任北京大學教授、在革命與保王陣營中享有大名的劉師培就是一個典型。

劉師培「家傳樸學」、「四代治經」，著述甚豐。清末民初，西潮湧入中國，風雲激蕩，年輕的劉師培思想忽然革命而激進，對當時最時髦的「無政府主義」和《共產黨宣言》等都大力推介。他本人更是一度信奉「無政府主義」，更積極參加孫中山領導的推翻滿清王朝之革命。然因在同盟會內「謀奪領導權」不果，遂起「異心」，很快投奔清廷，成「江督端方之偵探矣」。他曾經密函端方：「欲以弭亂為己任，稍為朝廷效力，兼以酬明公之恩。」

具體做法是，他可「暗為運動」，搞垮革命派諸報刊；發現孫文、黃興等人「有潛入腹地事，即行報告」；甘當朝廷「臥底」。魯迅評價他，此乃「偵心探龍」也。那段時間，劉師培一邊「偽裝革命」，一邊「偵心探龍」。

辛亥革命後，劉師培又為袁世凱稱帝奔走，乃「籌安會六君子」；之後又為「辮子軍」張勳復辟撐場打氣。上述所為，皆因身為學者的劉師培，極為熱衷仕途，把「學術」和「參政」都當成為個人謀富貴、顯名聲的工具。年輕時他賦詩云：「飛騰無術儒冠誤，寂寞青溪處士家」、「一劍蒼茫天外倚，風雲壯志肯消磨」。然而，劉師培雖然有「壯志」，又鑽營奔競有術，才華橫溢，學問不水，卻「英年早逝」，一生行誼，為人不齒也。

看看回歸後的香港，這樣賣人賣己、厚顏無恥的變色龍也不少，充斥政界、商界、文化教育媒體，充斥反對派和建制派。這些人未必真信甚麼「主義」、「思想」、「價值觀」，未必真恨甚麼，真愛甚麼；最根本的是見利忘義，見風駛舵。最近香港局勢大變，這類人的表現又會有一番景觀也。