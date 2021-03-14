盛名之下，其實難副。美國傳统基金會將香港剔出全球經濟自由度指數評級，港府對此耿耿於懷，批評該組織的行為屬政治偏見，更煞有介事致函美國報章表達反對意見。這顯然是與虎謀皮，傳統基金會並非單純的民間組織，而是美國保守派重要智庫之一，資料分析和政策研究主要是為華府服務，帶有明顯的政治目的。由此可見，它以今日之我打倒昨日之我，將曾連續25年被評為全球最自由經濟體的香港除名，純屬政治考慮，是中美博弈過程中的必然現象，港府反對又有甚麼用？與其生氣，不如爭氣，關鍵在於做好自己的事情，別人說甚麼根本不重要。

港府一直將積極不干預政策奉為圭臬，對市場放任自流，因此被西方經濟學家視為自由經濟典範，港府沾沾自喜。然而時移世易，當今世界許多固有觀念已經改變，積極不干預這一套早已不合時宜。2008年金融海嘯將市場過度自由、缺乏監管的弊端暴露無遺，事後各地政府亡羊補牢，紛紛伸出有形之手；美國前總統特朗普奉行「美國優先」保護主義，更是處處插手、事事干預，將自由經濟棄如敝屣。

古調雖自愛，今人多不彈，在世界各地加強市場參與和干預的今天，自由經濟已被重新定義。尤其是新冠疫情席捲全球，更印證了單憑市場機制無法滿足社會的基本需求，政府必須強力介入，推出各種經濟和財政措施，才能化解危機。所以說，香港失去全球最自由經濟體桂冠並被剔出經濟自由度指數評級，只是失去虛名而已，不值得大驚小怪。相反，此事正好提醒港府，自由經濟並不等於放任自流， 甚麼也不做。香港家底雄厚，擁有龐大財政和外匯儲備，但深層次矛盾反而日益惡化，競爭力每況愈下，歸根究柢就是因港府長期以自由經濟為藉口，胡混度日，一事無成。香港新冠疫情沒完沒了，不就是因為官僚無能嗎？