香港地節奏快壓力大，市民最愛旅行度假放鬆身心「充電」，然而去年開始相信大部分香港人都沒有機會去旅行玩樂了，出境往外地先要在其他國家隔離，然後回到香港也要檢疫隔離，根本上沒有可能有一個多月的假期坐疫監。旅行並非必要，但影響最大的就是公幹以及家庭團聚，尤其是中港通關無期，不少家庭有成員因為工作關係被迫分隔兩地，甚至超過一年。

本來去年中粵港澳健康碼準備得如火如荼，但是密鑼緊鼓之際，先是爆出第3波疫情，然後又到第4波，不但健康碼只聞樓梯響，推出無期，甚至其他地方也望香港而生畏，新加坡與香港的「旅遊氣泡」的確沒有改錯名，臨門一腳泡湯，已經成為泡影。即使是二月初的時候疫情稍有回落，開始放寬部分禁聚令限制，有人舊事重提，但是看了上星期五一日增加60宗確診，有誰夠膽向其他國家提出通關免檢疫隔離呢？

西區一家健身中心爆出肺炎群組，令到新冠肺炎疫情大反彈，專家指個案在發病的1至3天內，傳播了第二、三代，由於群組確診者大多居住中西區，這區極有可能首次大爆發疫情，而且遍及金融及律師等上流職業人士，多間國際學校及豪宅亦受影響。當局不排除再度關閉健身室。整個健身行業好不容易守得雲開見月明，但因為一個行家出事，便隨時全體重墮入深淵，到時不知有幾多要執笠！

為時近半年的第4波疫情未有平息迹象，專家指第5波疫情已經殺埋身，如果真的爆發，恐怕未能受控像山林大火「辣出去」。如果又是一年半載，百業如何能再承受？

旅業首先陣亡，戲院垂死掙扎，閉門每月數百萬元交租，就算重開都是小貓三四隻，還可以捱多久？打針斷魂，疫情不堪，市面蕭條，港人坐困疫城，等通關等到天荒地老。