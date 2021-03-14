中美在阿拉斯加的安克雷奇市將進行高層會議。認真來說，這是拜登上任後中美的「第三次接觸」。第一次是2月6日美國國務卿布林肯與中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪通話、第二次是2月10日晚美國總統拜登與中國國家主席通話。經歷兩次通話，基本上大家的分歧及共通點，均已有基本了解，在6個星期內，有第三次溝通，3月18日第一次會議，有新意和有需要嗎？

從過往兩次通話，大概可以總結兩國領袖提出的分歧和共識。分歧在於美國會持續捍衞包括新疆、西藏和香港等地人權和民主價值。而中國則認為這等事務是中國內政，不容任何外部勢力干涉。而共識是認同「一個中國原則」、「中美三個聯合公報」，以及在疫症與全球氣候變化的問題上合作。

今次中美會面算是重量級。美國有國務卿布林肯和國家安全顧問沙利文，而中國則派出中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和國務委員兼外交部長王毅。會面尚有數天，雙方已擺下架勢，製造輿論，強陣以待。美國總統拜登3月12日與「四方安全對話」（美、日、印、澳）舉行線上會議，布林肯則於中美高層會議前與國防部長奧斯汀訪問東京和首爾。而楊潔篪和王毅則公開重申立場和底線，不會為合作而不惜一切代價。其實中美要談的都已談過，筆者看不到彼此分歧在今天可以傾得出結果，要傾的只會是抗疫和氣候變化的合作、原則、範疇和策略。當然筆者不排除雙方可以有一些高度機密項目，又或現在不宜公開的內容。無論如何，兩國高層願意溝通會談，總比在隔空罵戰的好！

當然筆者不會盲目樂觀，大家可看到美國是一手持有橄欖枝，但另一手卻是飛機、大炮和軍艦。君不見美國兩組航母艦群，加上有消息指英法艦隊將齊齊駛向南海，而美國空軍亦經常飛越台灣海峽。這完全是布林肯提到：中國是美國21世紀面臨最大地緣政治考驗。美國在競爭的領域競爭、在合作領域合作、在對抗的領域對抗的實體體驗、兩手準備。今次會談算是美國在捍衞利益下與中國合作開門，中國呢？就是堅持底線下，可以合作。

中美可以談得攏嗎？不可以。因為矛盾是「誰是全球一哥」。美國不會讓，中國在衝線，誰可制止。而且美國總統用的顧問基本上都是反共，再加上皮尤研究中心（PEW）最新報告顯示，89%美國人認為中國是競爭對手或敵人，近50%認為制約中國的影響力與實力是美國頭號外交政策目標。不反共，在美國能坐上總統寶座嗎？