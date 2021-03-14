鑊鑊新鮮鑊鑊甘！第4波新冠疫情還未完全平息，「名潮食館群組」令人餘悸猶在，詎料來勢更兇猛的「健身群組」又告爆發，本港新增確診一度彈上60宗的近期新高，堪比數月前的「跳舞群組」。專家直指第5波疫情如箭在弦，全港市民恐怕又要重過神經兮兮的苦日子了。

港府目前仍無意叫停健身中心營業，只規定進入健身中心者必須戴口罩。問題是，這樣的規定不是一早已有嗎？到頭來疫情還是爆個七彩，證明問題不在於有多少禁令，而在於有沒有人執行。若顧客堅持不戴口罩，健身教練是否寧願得失米飯班主也拒絕提供服務？還是立刻報警趕客？想一想也知不現實。與其如此，倒不如一刀切暫停健身中心營業，畢竟健身中心群組已非首次發生，否則即使疫苗開打，疫情也是無法受控。

更蹊蹺的是，健身群組確診者遍布半山區，個個非富則貴，港府遲遲不圍封，直到昨晚才圍封，難道只許平民禁足，不需權貴強檢？同樣令人不解的是，健身中心可以復業，食肆、戲院、遊戲機中心也可以復業，甚至連紅館個唱也開始售票，偏偏酒吧及麻雀館等復業無期。林鄭曾言「飲醉少少會有更親密行為，增加交叉感染風險」，但食肆一樣有酒水供應，何況要有親密行為，難道只會發生在酒吧之內嗎？

須知道，紅館早就爆發過「張敬軒群組」，港府准許紅館續開個唱，卻不准麻雀館復業，當中到底有甚麼邏輯？更不必說，接種疫苗計劃展開以來驚爆多宗死亡個案，市民紛紛打退堂鼓，惟港府直到最近才亡羊補牢計劃發出接種指引，列明某些病人應延遲接種，反映當局漏招，死者死得冤枉。

廢官一直指望疫苗打救疫情，如意算盤卻被自己一手打爛。政府無能，市民信心盡失，疫情又告大爆發，即將來臨的炎炎夏日，市民想脫下口罩透一透氣也難！