如果有100萬香港人傻乎乎的，自謂要造福香江，決意在港島太平山以北，開鑿一條新隧道直通南面。這群人沒有「大台」，開工時一擁而來，下班時呼嘯而去，喜歡如何挖，就如何挖，一切「Be Water」。他們動手時誰敢上前阻隢，就被指是大逆不道，會給「私了」，輕則打至遍體鱗傷，重則更會當眾火焚其人。

動工者完全不管山脈肌理，一味旦旦而伐，弄了整整一年，結果太平山不堪其害，大塊崩塌下來，拔樹倒屋，使香港島上很多無辜者損失慘重。

我想問，這場浩劫的責任理當歸咎於誰？如果手持狀紙告到天庭、地府，該受罰的是太平山的山神，責怪他不應讓大山倒下，抑或那百萬愚民才是罪魁禍首？我想，當然是由始作俑者承擔罪責吧，正是這群人的愚昧、鹵莽，害苦了全港百姓。

2019年，據說有100甚至200萬的香港人，自認為是為了這片土地的幸福，貿然掀起了「反修例風波」。過程中，鬧事者對北京和香港政府的要價愈喊愈高，讓人無法滿足，他們四處打鬧，把維港兩岸弄得不成樣子。

香江衙門沒法子，惟有號令全城衙差空群而出，作彈壓、搜捕，朝廷再頒下詔令，實施《港區國安法》。新法推行後，香港確實不再像舊時模樣，部分外資裹足不敢進來，不少港人更說要移居他方。

經此一劫，香港委實受了重創，好些人糊裏糊塗，就埋怨港警執法和中央立法太嚴，把人都嚇怕了。但責任真是在政府一方嗎？

眾多愚民胡亂開山，山自然會崩壞；大量刁民四出為惡，舊有的體制當然就要被推倒丶重塑。劫後重修制度，無疑會使很多人產生疑慮，不過，大家真正要怪罪的，應該是破壞者，而不是重塑者吧。