四波未平五波起，坐困疫城心鬱傷；欲想過橋博兩手，除非六月有飛霜！港府防疫無方，抗疫不力！正當大家以為疫苗來了，抗疫應該好快見到曙光，斜陽裏，氣魄更壯，可惜庸官無能，疫苗接種兩周，已驚爆4宗死亡及多宗嚴重異常個案，令老朽內心十分糾結，打？唔打？都係咪搞老人家咯！

衞生署新一期新冠疫苗安全監察總結報告，公布全港首宗接種疫苗後出現面癱個案，一名69歲男子於接種科興2小時後左眼不能閉合，嘴角流口水，初步診斷為貝爾面癱，專家委員會話會收集更多臨床資料進行因果關係評估。評估未出，衞生署應給予更多指引，咪成日鼓勵長者、慢性病患者接種好過唔種，一針促成千古恨，切勿下巴輕輕！一旦出事就欲哭無淚！

本港疫情，反反覆覆、彈上彈落，一個群組爆完又一個，令人應接不暇！繼歌舞群組後，今趟爆出嘅西營盤健身群組都好大鑊！暴增至99人確診，遍及金融及律師等上流職業人士，並出現二代傳播，更有多間國際學校及豪宅牽涉在內！當局知衰，不得不承認係嚴峻挑戰！已向全港健身中心員工發出強制檢測公告，要求所有員工喺今日或之前檢查。據悉，若情況惡化，當局不排除再度關閉健身室。專家亦警告，相信本港正邁向第5波疫情，一旦未能受控會如山林大火「辣出去」！

照目前形勢，疫情正重拾升軌！港府抗疫無能，一年多以來，抗疫到頭來一場空！政府花樣百出，又突擊封廈又強檢，唔好話無助清零，徒惹來擾民怨聲！港版健康碼胎死腹中、旅遊氣泡當真成泡影，仲講乜鬼粵港澳大灣區、一小時生活圈吖？依家坐困疫城嘅港人，眼見濠江抗疫成功一片欣然，而港人通關無期愁結滿懷，老朽逾年未能歎碗濠江水蟹粥，又未能赴深圳修腳甲順道按個摩，一顆灰爆的心，恨不得六月真有飛霜！