甚麼是香港的深層次矛盾？言人人殊，有人說是香港沒有完成去殖化的歷史進程，戀殖和親西方意識形態跟國家利益產生不可調和的矛盾，令外部勢力有機可乘攪局；有人則認為是香港政府執行力效率低，議而不決，決而不行；亦有人認為香港所謂「半民主」式體制，既不夠民主，政府權威又不足，容易被既得利益集團騎劫，有心人也很難辦好事。這些矛盾互相糾纏疊加，互為影響，最終量變產生質變。隨着2019年社會矛盾大爆發，黑暴勢力橫流，及至中央出手止暴制亂，香港從此才進入全新形勢。

其中最突出的深層次矛盾就是土地和房屋問題。香港作為最富裕地方之一，但快樂指數卻很低，當中有超過20萬人住在不適切房屋，一般打工仔要20年不吃不喝才買得起房子，輪候公屋至少5至6年以上，年輕人因房屋問題打亂人生規劃，組織家庭和生兒育女也變得是奢望。樓市不斷飆升，造成資產泡沫，進一步加劇貧富懸殊，也造成有樓階級與無樓階級的矛盾。政府又深怕刺破樓市泡沫，加上既得利益者和反對派干擾，政府始終未有魄力在土地和房屋問題上真正地動大手術。

歷任特首始終未能有效解決房屋問題。《長策》10年建屋目標年年不達標，淪為畫餅充飢把戲，還未說《長策》目標需求評估過分保守的因素，公營房屋供應平均每年只有約16,000個，與《長策》目標對比，至少相差80,000個單位以上。在新形勢下政策阻力理應減少，為政策改革提供不少空間，土地和房屋政策若不做到大破大立，作全面改革，那麼還以過去犧牲人均居住面積來「做靚條數」交差了事的心態去施政，市民不可能滿意。

大政策上，應確立享用公營房屋是市民的基本權利，也要訂立人均居住面積目標，就如接受教育和醫療權利一樣，政府主導大幅增加不論是出租或出售公營房屋供應，以3年上樓作為政策目標，訂立死線，立下軍令狀，捲起衣袖幹。然後逐步放寬申請標準，令市民不用為住房問題擔心，不必終身為地產發展商打工。問題是，如何大量增加供應？房屋供應離不開土地供應，土地供應必須多管齊下。中、長線而言，大規模填海。中、短期供應方面，應以開放態度審視發展郊野公園生態價值低的邊陲地帶。不少調查早已顯示，只要動用1%郊野公園土地，足夠容納數十萬人居住。過去發展延誤，不論是公營還是私營項目，很大原因在於更改規劃用途需時，審批程序過於煩瑣，不但影響進度，亦增加成本。

不論是重劃分區大綱圖也好，更改規劃用途也好，交通評估、環境評估、地區諮詢、城規會批准等程序，應盡可能做到同步進行以壓縮時間，以及加快處理反對意見，授權跨部門中央小組，協調相關程序。現時4大私人發展商至少擁有過千公頃土地儲備，應全面加快私人發展進度，一方面優化補地價程序，另一方面立法開徵土地空置稅，減少發展商買地曬太陽，囤積居奇。增加土地供應後，如何加快興建進度？如何完善居屋政策？資助出售房屋如何定價？篇幅有限，下周再談。