功夫茶：慘遭箍頸痛落淚　漁署不仁虐牛牛

今年係牛年，大家會想到「牛轉乾坤，鼠氣全消」，抑或會覺得「布谷迎春叫，牽牛接福來」？古時傳統農耕社會，仲未有大型農耕機器，農民藉牛春耕犁田，與牛建立深厚情感，為了感謝牛嘅勤勞、默默付出，因而選擇不吃牛肉。

呢嗱！香港號稱文明社會，近年卻頻頻發生虐待動物個案，有意見指律政司連番放生涉虐待動物兇徒，引致「破窗效應」，令大眾以為傷害動物冇後果，毋須負上刑責。唉，最慘係連漁護署都麻木不仁，虐待流浪牛牛，令人不忍，更令人髮指！

是咁的，近日西貢有流浪牛被發現遭人套上「緊箍咒」！原來係漁護署嘅「傑作」，佢哋早喺2012年為牛隻套上GPS頸圈，聲稱藉追蹤牛隻嘅活動範圍，有助掌握流浪牛嘅行走路線、去留及棲息地點等資料，又可讓政府規劃牛隻遷移地點喎！之但係，庸官有冇諗過，為咗你哋自己嘅方便，給牛牛造成多大嘅痛苦？有流浪牛關注團體喺社交媒體放上短片，可見被套上頸圈嘅牛牛「寢食難安」，多次掙脫，不斷搖晃頸部，嘗試擺脫卻未能成功，痛苦至流下「牛淚」，見者心酸！

關注團體義工指出，日前喺西貢創興水上活動中心附近派草發現嗰頭流淚牛，稱牛牛狀甚痛苦，除不斷搖晃頸部，又到附近草叢試用樹枝解開頸箍，過程長達40分鐘，形容儀器大於手掌，加上有一定重量，令牛牛難以低頭進食！義工嘗試用手指幫牛解開「緊箍咒」卻不成功，皆因實在太緊，「攝兩隻手指都攝唔到」！事實上，有關措施亦曾施於野豬頸上，有市民發現野豬頸部被勒至不斷滲血！

呢位義工姐姐仲話佢派草5年以來，首次喺西貢流浪牛頸上見到呢舊醜陋裝置，怒斥漁護署何以咁殘忍虐待牛牛，官僚又唔係派草畀牛食，有意外又唔會即刻施救，到底要追蹤乜嘢呢！庸官應該多啲落區工作，切身關心牛牛，咪做埋呢啲多舊魚嘅錯事！何況GPS系統非新鮮事，是否可用晶片或較小型嘅儀器取代「緊箍咒」呀？要求漁護署盡快解鎖，還牛牛自由愉快低頭吃草嘅權利！

庸官無能，唔止害慘市民，仲靠害牛群！講起本地流浪牛，佢哋不但飽受草地沙漠化搵唔到食嘅危機，依家仲要受盡不人道嘅箍頸纏索！查實，本報深感本地動物權益保障嚴重不足，不少貓狗慘遭殘酷對待，東方深入探討問題後，為政府獻上「貓狗善終園」藍圖，一條龍為流浪貓狗提供生養死葬，得到唔少議員叫好並建議納入議程研究。呢，今功夫茶建議呢個善終園大可加埋流浪牛入去，整多兩塊大草地圈養佢哋，避免牛牛餓死，妥善給牠們一個棲息地，也算為這「悲情城市」做點好事！