正論：死亡不斷不檢討　罔顧人命擴群組

隨着「健身群組」確診人數不斷增加，第5波疫情箭在弦上，港府無計可施，唯一希望就是疫苗打救，無奈疫苗安全成疑，兩周內竟驚爆6宗死亡個案，令市民心頭冷了一截。偏偏廢官不以為意，既不訂出接種指引，又解釋不了致死原因，卻盲目計劃進一步擴大接種群組「做靚盤數」，提早全民接種，擺明拿市民性命較飛。

面對死亡及異常個案層出不窮，市民對疫苗信心盡失，港府不但沒有想方設法釐清安全問題，反而在死亡個案陰影籠罩下，急欲擴大接種群組，為盡快「散貨」免疫苗淪為堆填區垃圾鋪路。被網民謔稱為「陳姑娘」的食衞局局長陳肇始昨日透過網誌誇誇而談，力指疫苗在世界各地展開接種後，出現罕見或未能預見的嚴重異常事件機率極低，目前未有申索個案可作參考，無意暫緩接種計劃；她又舊調重彈，叫市民接種前諮詢家庭醫生或主診醫生意見，明言正研究開放更多合資格接種群組，讓有需要的市民率先打針云云。

看來港產官僚之尸位素餐，跟其薪酬一樣也到了世界級的地步。目前接種科興疫苗後死亡已達6人，日前更一日之內死兩人，令人震驚，包括一名於本月1日接種科興疫苗的80歲長期病患老翁，因胸痛於本月6日求醫，延至13日因缺血性腸道疾病離世；另一名死者是67歲長期病患男子，本月2日接種科興疫苗，11日在港鐵站暈倒昏迷危殆，同樣延至13日死亡。更不必說，首名疑因接種科興疫苗死亡男子，在接種僅兩日後斃命。

奪命事故一樁接一樁，陳肇始卻恍如活在平行時空，叫市民自行諮詢醫生意見，甚至搬出世界各地未有申索個案參考為由，暗示不會對死者家屬作出賠償。本報早就斷言10億元保障基金只是擺設，只要官僚一句「死亡或異常個案跟接種疫苗沒有直接關係」，受害者一毫子賠償也不用指望得到。更不堪的是，陳肇始學人玩弄數字，舉出每日因缺血性心臟病、腦血管病及糖尿病致死的人數說事，力證死人尋常，疫苗可靠，完全罔顧市民憂慮和死者家屬感受，冷血無恥，莫此為甚。

事實勝於雄辯，不管廢官如何巧言令色，市民紛紛打退堂鼓，已是對政府及疫苗投下不信任票的最佳證明。昨日所見，接種科興疫苗的香港中央圖書館未來3周原有6日滿額，至下午突然變成僅有2日滿額，其餘7個接種中心更呈現一片「綠燈」，連帶復必泰疫苗亦乏人問津，19間接種中心有7間全亮「綠燈」。這說明甚麼，還用問嗎？

其實，政府要鼓勵市民打針，並非盲目擴大接種群組「谷數」便能了事，而是要切切實實拿出科學實證，說服市民疫苗安全可靠，否則只會愈描愈黑，徒被質疑為討好中央，政治凌駕人命。「陳姑娘」與其大講廢話，不如盡快公布接種指引，叫停長期病患者接種，並向死亡及異常個案發出賠償。必須強調，長期病患者雖然體弱多病，但不代表「抵死」，他們不過聽從政府呼籲，為防疫盡一分力而已。每條人命都極其珍貴，請廢官們將心比己，少講涼薄話，多做實際事。