世界視線：科莫醜聞纏身　英雄淪為賤民

美國民主黨紐約州州長科莫的性醜聞持續發酵，指控他性騷擾的女性至今已增至7人。繼多名州議員公開要求他下台後，包括同樣來自紐約州、參議院多數黨領袖舒默等多名重量級參議員，亦紛紛跟科莫切割。

已經陷入四面楚歌的科莫，仍然堅拒就範，有報道引述接近科莫的消息人士稱，科莫之所以仍然企硬，是因為他想超越父親馬里奧‧科莫擔任3屆州長的紀錄。

現時距離2022年州長改選尚有一年時間，以科莫現在眾叛親離的程度，沒有幾個人相信他可在政治上翻盤；反倒是總結科莫「政治死因」的文章鋪天蓋地，分析普遍認為，科莫最主要不是「衰好色」，而是「人緣太差」。據報道，科莫的管治手法簡單粗暴，動不動就跟幕僚大發脾氣，其「遇神殺神」的風格把身邊的人得罪個遍。如今對科莫落井下石的政客，固然有仗義執言者，但也不乏當初曾受過科莫氣的人。

先不管科莫最終能否挺過這次政治風暴，但像他這種「其興也勃，其亡也忽」的明星型政客，之後還將陸續有來。有意思的是，科莫去年領導紐約州抗疫，憑着跟特朗普隔空罵戰而成名，一度被認為有實力問鼎總統寶座，然而有趣的是，科莫其實跟特朗普是一體兩面的政客。論做騷，科莫堪稱了得，他曾在疫情記者會上展示一個用發泡膠製作、以紐約州最高峰馬西山作原型的模型，高峰處標示「42」的數字，寓意該州在爆疫後第42天，錄得最多感染宗數，此後便一直回落。另一方面，科莫跟特氏一樣，絕不允許其他人搶了他的風頭，美軍醫療船「安慰號」去年抵達紐約市，便有傳科莫拒絕跟紐約市長白思豪一同出席歡迎儀式。

美國人有一句諺語：Nice guys finish last，意思是指好人永沒有出頭天，這句話套在美國政治上同樣適用。在選民眼裏，政客「死不認錯」跟「奮戰到底」往往只是一線之差，特朗普被女性指控性侵之多，連科莫也自愧不如，最後卻仍能「安全着陸」，恬不知恥的政客大行其道，說到底也是選民縱容惹的禍。