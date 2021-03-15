拜登上台，並沒有改變美國好戰的立場，一是還秉承美國國防和情報部門多年來的戰略，迷信美國的軍力足以制衡全球，差別只是先發制人與否。伊拉克與阿富汗的教訓深刻，他們的軍事行動，不會是全面開戰，而是打全方位的混合戰，目的一樣，就是顛覆他國的政權。

二是拜登背後的金主和政治支持者，仍然是堅持美國的霸權，不惜用任何方法來維持霸權，和由此而來的種種得益。這方面，美國兩黨沒有分別，特朗普、拜登也只有手法不同，但性質相同。

當前美國策動的兩大行動，實際上早已謀劃多時，時機恰當，便由拜登推出。

在西邊的是烏克蘭內戰，美國資助，英國等北約的軍事訓練和戰場指揮，撕掉了歐盟安排的明斯克和談機制。烏軍全面進攻東部當巴斯的地區武裝，要驅趕俄羅斯勢力，把烏克蘭完全納入美國的勢力範圍。這也是代理人戰爭，是美俄角力，類似敍利亞內戰，只是主客位置調換，美國在政權方面，俄羅斯則在地區反抗勢力那方。

敍利亞內戰是爭奪中東的主導權，烏克蘭內戰則是直接劍指俄羅斯本土，從整個俄羅斯西部邊界發起各種攻勢，直接壓迫俄羅斯，內外夾攻，一方面破壞俄國邊境的屏障，另一方面意圖引發俄國內爭，打擊普京政權。發動今次在烏克蘭境內的內戰，更帶有打擊俄歐的可能合作，脅迫歐盟夥同英美攻擊俄國勢力。勝者，可遂美國亡俄之心；敗者，則把歐盟架上與俄衝突，取消歐俄合作，也在歐俄之間助長長期的動亂，使歐盟難以平穩發展。

在東邊，緬甸局勢已朝內戰演變，反抗軍政府的示威者愈來愈組織化，也有準軍事的配置，引發軍方鎮壓，造成傷亡。全國民主聯盟部分成員更組織流亡政府對抗，這變成反軍政府的革命，與以往歷次示威反抗的性質不同，再無談判的餘地。如香港例子，緬甸的顏色革命靠外力發動，差別是中國強大，香港的顏色革命適可而止。緬甸形勢不同，窮國靠暴動不易推翻軍政府，要在緬甸製造長期不穩，一是策動民族地方武裝；二是全面封鎖制裁，迫使軍政府就範。而就算不成功，也可以把緬甸打回封關落後的地步，在東南亞製造出一枚死棋。於是，中緬經濟走廊難以發展，日本將緬甸視作最後開發的邊境（last frontier）也難以實現，日本的投資盡失，也連帶影響泰國和日本在泰國的投資，打消日本與中國在東盟合作的機會。美國的目的是同時劍指中國、日本，妨礙東盟以至RCEP（區域全面經濟夥伴關係協定）的發展。