香港回歸後，之所以出現政治亂局，出現「港獨」冒起，出現要在根本上顛覆「一國兩制」，出現香港管治權的奪權鬥爭，最重要的制度上的原因，就是香港《基本法》中規定了立法會的全部議員和行政長官，循序漸進由一人一票選舉產生。

因此，反對派可以「合理合法」的利用這樣的制度目標和相關規定，在「爭取普選」中把他們的「民主拒共」、「為反而反」、「逢中必反」、「割裂中港」合理化、合法化，只要打出「爭取普選」，就可以為所欲為。如果有人反對他們的做法，就會被扣上「反民主」、「反普選」、「違背《基本法》」的大帽子。

在香港這個歷史和現實都相當特殊複雜的社會裏，在「一國兩制、港人治港、高度自治」的社會裏，他們通過「爭取普選」而獲得大量選票是「大概率」之事。

而他們在「爭取普選」的過程中使用「過激」手段，非常能蠱惑煽動人心，會被視為「英雄」、「鬥士」。

當然，他們也知道，「爭取民主、普選之路」要達到他們的最終目的，也沒有那麼容易。《基本法》中規定的「循序漸進」會讓他們感到阻力重重。

早年，他們在英國人的謀劃下，是想97年一回歸，香港立法會全體就由普選產生，5年之後的第二任行政長官也由普選產生。這當然絕不可能，於是他們拼合「爭取雙普選」愈快愈好。

對此，他們急躁之極，總想發起一場總攻擊，發起一場聲勢浩大，引起國際社會「嚴重關切」、「大力支持」，不惜「違法達義」，「暴力或可解決問題」的「社會運動」，形成巨大的政治壓力和民意壓力。於是，有了「佔領中環」和反修例暴亂。

必須指出，在發起「佔領中環」和反修例暴亂之時，香港推動多年的「爭取普選」導致了「香港自決」、「香港獨立」思潮的冒頭和勢力形成，都極有可能和「顏色革命」及「港獨分裂」連線，為其提供政治舞台。