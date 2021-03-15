計疑無定事，事疑無成功。港府抗疫一直在時緊時鬆、朝令夕改的怪圈裏打轉，以致疫情反反覆覆，一波未平一波又起，不知何時才是了局。這一年多裏面，抗疫措施一收緊疫情就回落，一放鬆疫情就反彈，形成惡性循環，證明抗疫不能拖泥帶水，為何港府至今未能吸取教訓？

內地能夠迅速控制疫情，既是因為抗疫措施堅決果斷，也是因為上下一心全民抗疫。反觀香港，港府固然無能，進退失據，而社會自私自利，以及政治作祟，也是導致疫情沒完沒了的主要原因。上一波疫情主要是跳舞群組惹禍，而這一波疫情似乎是健身群組引發，可見有些人好了傷疤忘了疼，疫情稍為緩和即失去警覺性，令病毒有機可乘。

當然，最可怕的還是政治作祟。黃絲們為反而反，阻止全民檢測、批評封區禁足、抹黑疫苗接種計劃，連「安心出行」應用程式也被視為洪水猛獸，這班人政治邪毒上腦，已到了歇斯底里的地步，根本無藥可救。至於某些所謂專家經常前言不對後語，也很令人迷惑，他們到底是為了譁眾取寵，還是另有目的？壞就壞在港府庸碌無能，一味迷信專家，加上黃絲刻意搗亂，疫情不失控才怪。

論疫情，香港也許沒有歐美那麼嚴重，但論自私和反智程度，香港社會比歐美猶有過之。歐美民眾起碼不抗拒疫苗接種計劃，即使出現不少異常反應甚至死亡個案，他們也沒有退縮，因為他們知道接種疫苗是早日控制疫情、恢復正常生活的唯一希望。而在香港，疫苗接種計劃從一開始便被抹黑，加上港府解釋不清，指引不明，更令市民增添疑慮。實際上，港人面前只有兩種選擇，一是採取果斷措施包括接種疫苗，以求盡快控制疫情，恢復通關，挽救經濟；二是繼續放軟手腳，任由病毒肆虐，疫情蔓延，終於攬炒香港。究竟何去何從，港人該作出抉擇了。