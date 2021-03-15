當局雖然沒有正式宣布，但坊間已感受到第5波新冠肺炎疫情殺到了，以近百人健身群組來作開端，而且首次大面積蔓延中西區及半山私人屋苑，在港島區13幢樓主要是西營盤發現樣本帶有新冠病毒，所以上周六晚政府又一次作出圍封行動，今次是半山雍景臺及殷樺花園，強制檢測，有人戲言終於一視同仁，上流與基層都要驗疫。

政府另一方面卻是把市民分類，疫苗接種暫時仍然只限優先群組，覆蓋300多萬港人。但因為先後出現多宗打針後事故，包括6人死亡，「巧合地」都是打科興疫苗，雖然政府以及同一鼻子出氣的專家們死不認帳，急不及待為賠償基金擋駕，索償門檻高不可攀，令基金給人印象是掛名引人上釣，但出名心水清的香港人豈會上當？尤其是那些口說愛國愛港、實際為名為利的人，身體最誠實，有多少名人是打了國產科興疫苗？

看看醫學界的選擇，中大醫學院院長陳家亮及多位教授於上周六率先在中大醫院接種「復必泰」疫苗，當中包括中大校長段崇智及政府專家顧問許樹昌。另一邊廂老是常出現的港大醫學院院長梁卓偉及港大專家袁國勇也是選擇打復必泰。這些醫生們身體語言已經給了公眾最大提示。

若要人不笑，切勿太招搖，許樹昌上周五才公開評論一宗接種科興疫苗後死亡個案，指死者有長期高血壓及退化性膝關節炎，打針後相隔9日死亡，未必和接種疫苗有直接關係，稱要待解剖及相關委員會審視，第二日自己便捨科興打復必泰。他打完針後說只是手臂痛了半日，其他沒事，不禁令人疑問，如果他打的是科興，有出現頭暈身㷫，會否又一口否認與疫苗有關？當然，他可以再一次以個人私隱為由來拒絕作答，但部分市民已經有了答案，可以講聲多謝中大及港大專家們！