中美高層將於3月18至19日在阿拉斯加安克雷奇會面，美方代表是國務卿布林肯和國家安全顧問沙利文，中方代表則是中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪和國務委員兼外交部長王毅。會面是美國提出邀請，但筆者看來，美國的安排，包括時間和地點，都有着精心部署，是一次弧形大銀幕4D的製作。

一、時間安排：會議安排在美國總統拜登進行「四方安全對話機制」線上會議，沙利文與日、韓、澳、加和歐洲接觸後，布林肯訪日、韓回程之時，這個架勢是顯示美國正領導國際組織對抗中國，中國要懂好歹。

二、會面地點：一般認為在阿拉斯加安克雷奇而不在美國本土的原因，（i）這是美國本土和中國的中間點，有着「一人一步」的意思。（ii）在華盛頓會面容易刺激反共人士有激烈行動，比較敏感，現在的安排，是「低調的好」。（iii）就腳，因為布林肯訪日、韓後返美，阿拉斯加是必經加油之地。

不過，筆者認為一般的分析忽略了一點，中美上次同級高層會面，是在前總統特朗普年代，2020年6月，時任美國國務卿蓬佩奧與中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，會面地點在夏威夷檀香山的軍事基地，會面地方是二戰結束、當年日本簽署降書的地方。若對比一下，這是天和地之別。在夏威夷軍事基地，是暗喻美國的強：二戰英雄，全球一哥。安克雷奇則相對中性。蓬佩奧的架勢在會面地點，而布林肯則在會面前有國際活動安排，但都是表達同一訊息：美國是一哥，不容挑戰。去年以歷史呈強，現在是「班馬」示威。不過，愈是精心部署，愈顯安排者的不安、心虛和自感不足。但國際級的博弈又是虛則實之，實則虛之，非你我所能盤算。

拜登上任後，中美高層首次會面，算是特朗普之後的破冰之旅。突破本身就不易，能突破，理論上後續的可能性高。但布林肯向眾議院外交關係委員會表示：「會面並非定期高層對話，縱使有後續交流，前提是關切的美中議題有具體進展和結果。」美國是一個反共、反中的國家，加上「全球一哥」地位，相信會面並不能突破實況和分歧。

中美關係對香港至為重要，美國要打擊中國，香港是必爭之地。在香港，美國有着她的實力地方。若美國聯同歐洲、日本一同在香港的社會和金融出手，就如同在香港投下核彈。同樣，中國應付美國等在香港的顛覆，在港還手，也會造成衝擊。中美交鋒，易傷及旁人。英治年代，香港在中西冷戰中取得利益，今日香港如何自處及化危為機，要考考各位領導們的腦筋喇！