47名涉「串謀顛覆國家政權」罪的反對派政客，當中15人獲裁判法院批准保釋，律政司再就11人的保釋決定提出覆核，高院陸續審議。繼黃碧雲獲批保釋後，鄭達鴻、彭卓棋等同樣獲批；譚文豪、郭家麒繼續還押；至於楊岳橋、林卓廷則在早前自行放棄保釋上訴申請。據了解，曾揚言「留案底令人生更加精彩」的楊大狀，遭同被收押的劉頴匡狂寸「人生夠精彩未」，楊大狀則以粗口回應。

天理循環，報應不爽，別謂天無眼，其實人在做，天在看。楊岳橋「留案底令人生更精彩」金句，源自他數年前出席反東北案被告聲援集會時的慷慨陳詞，他說，身為大狀，經常向犯事的年輕人說案底對人生有很大影響，但對於反東北案和衝擊「公民廣場」案被判入獄的人，「這個案底是令他們人生變得更加精彩」。不知有多少無知青年受楊大狀「啟發」，從此踏上不歸路？如今更精彩人生等着楊大狀親嘗，是否百般滋味在心頭？

留案底當然不會令人生更精彩，這一點公民黨一班大狀政棍最清楚，否則怎會千方百計逃避刑責，自知走不甩則在庭上大演「哭功」博同情，出盡吃奶之力求保釋，總之能避開牢獄之災一時便一時。顯而易見，當楊岳橋之流鼓其如簧之舌慫恿年輕人出去衝，他們是萬沒想過自己也有一天淪為階下囚的，他們以為可以「over年輕人的dead body」自封為王，呼風喚雨，殊不知有咁耐風流有咁耐折墮，國安法一出，這班政棍的政途、前途以至錢途統統玩完。

2019年之前，香港好端端，罵爺罵娘也沒有人理你，反對派要風得風，要雨得雨。偏偏有些人不知退進，鬼迷心竅，既勾結外部勢力，又搞港獨，更要奪權。到了2021年，連大漢奸黎智英都折墮收監，楊岳橋等人同樣有排受，用了兩年時間將香港摧殘得七零八落，他們才終於弄清楚這裏到底是誰家天下。