一次公開講座完結之後，筆者與聽眾茶敍，講座內容跟政治無涉，但閒聊間，聽眾們不期然又扯到支持「黃絲」、「藍絲」的話題上，氣氛一時繃緊。一位年輕人突然冒出一句，說：「老師，我不明白香港人為甚麼這般熱衷談論政治，難道就不能談別的嗎？」

小伙子的問題一下子把我扯回少年、青年時代，我想告訴這孩子，香港人以前根本不喜歡談論政治，更甭說為此而爭。筆者初中時期，同學間、社會上爭論頗多的，是你更喜歡譚詠麟抑或張國榮，比我後一輩的，則是四大天王的粉絲在互爭長短。我的表妹更瘋狂，每日放學，連校服也來不及更換，就聯群結隊湧上廣播道追星，但這一隊夥伴跟另一隊追的明星不同，彼此不時又會展開「牙骹戰」。

社會上為某事而爭，不一定是壞事，爭就代表你重視其事。昔日咱們為擁護明星而爭，結果為香港的娛樂事業爭出個天地，粵語流行曲橫掃大江南北，獅山腳下，更被譽為東方荷里活。

到了青年時代，我身邊的朋友已經很少為追星之事而爭吵，轉而談論在香港投資，是買房子還是買股票好，如果買股票，則是哪一隻地產股更加前景走俏。友僚間相聚，各陳己見，彼此是其所非，而又非其所是。香港人為此而吵，意義亦大，吵出個國際金融中心，這裏的地產行業，也是世界上最興旺的。

點檢下來，香港人過去所爭者，都有價值，我們基本上就是最擅長搞娛樂、金融、地產的生物，今日的資財，大多也是憑此而累積下來。然而，香港人卻從來不善於講政治，近年卻捨長取短，一個一個政治家「上身」，到頭來，把大好的地方弄成甚麼光景，可謂有目共睹。所以，我勸香港人還是回到過去，少談政治，多發揮「本行」才是正經。