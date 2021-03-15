「打科興後留醫，單日兩翁不治」，本港近日出現多宗接種新冠疫苗後送院及死亡個案，令市民打針意欲極低。事實上，阿斯利康疫苗亦被泰國和歐洲多國如挪威、丹麥等叫停接種。歐洲約有500萬人已接種阿斯利康疫苗，其中至少30人出現血栓問題或有血栓症狀。歐洲藥品管理局日前表示，沒有迹象表明阿斯利康疫苗會導致血栓，並補充指打有關疫苗「好處大於風險」。

之不過，泰國、挪威等國依然叫停接種阿斯利康疫苗，老朽認為係負責任政府應有嘅態度，叫停亦「人之常情」。任何疫苗若事故頻生而未能釋疑，「停一停、諗一諗」係正確做法。而疫苗出現問題亦屬「正常」，正如有科學家指出，數10萬年齡各異、身體條件不一嘅人參加試驗，即使疫苗本身並沒有引發疾病，發現問題係不可避免。

早前美國一位疫苗專家金奇說得更直白，佢話生物學從根本上而言，就係狀況不斷嘅；從概率上而言，肯定會有心臟病、神經系統疾病或者其他毒性事件。參與人數足夠龐大之後，就會看到這樣的現象，是以冇任何不良報告似乎有些奇怪，甚至可疑。老朽認為呢番說話就係「基於科學」！

科興疫苗頻頻出現事故，港府庸官又唔學內地咁出指引，一味推老人家優先接種，講真，有幾多過60歲嘅長者冇「三高」㗎？即使冇高血脂、高血糖，點都有高血壓，總之點都會中一瓣！而庸官掛喺嘴邊嘅「金石良言」就係「打前先諮詢家庭醫生」，完全不食人間煙火，你話喺香港做長者，點會有運行？依家林鄭就話，政府推出疫苗接種計劃半個月，都係得16萬人接種第一劑，速度緩慢，故要求負責統籌接種計劃嘅部門研究再開放合資格接種疫苗嘅群組。阿姐，依家係信心問題，政府有責任針對事故為港人釋除疑慮，而唔係叫市民心口掛個「勇」字，庸官愈叫人打反而愈多人褪軚！