內地「神醫宇宙」成為宇宙笑柄。40幾位「神醫」，10幾年來在各大電視台、廣播、網站大放厥詞，一個個都自稱「宮廷御醫傳人」、「百年神醫世家」，手裏握着中醫、蒙醫、苗醫、藏藥等各種包治百病的秘方，糖尿病、高血壓、哮喘、心臟病乃至癌症等，都一劑見效。天花亂墜的名詞概念，配合以肢體誇張的表演，令人啼笑皆非。

很顯然，這類「神醫」明顯有違常識，是明目張膽地招搖撞騙。然而，總有一些辨識能力較低的中老年人，或是飽受病痛之苦的患者抱着試試看的心理，因而上當受騙。這條黑色產業鏈中，坑害的正是這些最弱勢的群體。無良商家、演員、醫生、電視台、網站，都賺得盆滿缽滿，卻又有多少無辜生命因為貽誤病情而逝去，真是「殺人放火金腰帶，修橋補路無屍骸」。

多年來，各種舉報不斷，但「神醫」們橫行無忌，網民因為深感無力而只能以戲謔心態嘲諷之。怪胎的背後，是良知道德的全面淪喪。商家罔顧人命，公然製造假藥。「神醫」們有的是僱用的龍套演員，有的卻是正牌的執業醫師，例如已成為過街老鼠的張文榮，就是北京多家醫院的掛牌醫生。相比於前者，後者更加惡劣，因為按照他們的醫學專業素養，完全可以辨別出這其中的「貓膩」，但是為了銅臭金錢，毫無底線。說良心被狗吃了，一點也不冤枉。

「神醫宇宙」的形成，必須有傳播渠道和平台。電視台為了流量、為了商業利益而有意放縱，大開方便之門。廣電網絡監管部門天天盯着「小鮮肉」這些雞毛蒜皮、無關痛癢之事，對於人命關天之事卻高高掛起，無所事事。而網站為了賺錢，收取廣告費之後，將各種江湖術士、庸醫置頂推薦給訪客。5年前，大學生魏則西就是因為在百度競價排名上誤信「莆田系」醫院的吹噓，而最終耽誤病情，撒手塵寰。謀財害命，莫此為甚。而內地各大電視台都掌握在官方手裏，「神醫」們活躍在各大電視台，無形之中還獲得了官方的背書、站台與加持，更具有了欺騙性。

至於醫藥監管機構，更令人既憤且哀。「神醫宇宙」運轉10多年，充斥電視網絡，幾乎是司空見慣。而且現在網絡技術如此發達，發現問題並不難。內地設有衞生健康委、市場監管總局、藥品監管局、中醫藥管理局，管理隊伍比任何國家都龐大臃腫，卻就是對鋪天蓋地的「神醫」熟視無睹，置若罔聞。即便不是蛇鼠一窩，也是尸位素餐，難逃干係。

「神醫」作惡，正是各級官員無德無能、失職瀆職，成為了假藥肆虐的幫兇和罪魁。多年來，假藥毒奶，讓中國人深受其害。2008年三鹿毒奶粉，2018年長春毒疫苗，每次都高呼要深入反思、專項整頓，而結果無不是罰酒三杯，一如既往。這類事情，不用虛頭巴腦地妄談甚麼法律官德、黨紀政紀，只需摸摸良知在否可也。舉頭三尺有神明，人在做，天在看。不是不報，時候未到。