功夫茶：國安重犯案接案　刑恐上訴拖又拖

樹搖葉落，只配詩中浪漫；一柱巨杉，才顯氣勢非凡。之不過，若然一身囚衣，鐵鏈纏腰，一碌巨杉，更顯頹爆心煩！呢，多案纏身嘅國安重犯漢奸黎，先後被控欺詐及違反《港區國安法》，佢嘅保釋申請喺終審法院及高院都碰壁，需繼續收押。都真係光陰似箭，唔經唔覺，呢隻折翼泥紙鷹至今已還押70多日！

呢，昔日何文田「第一漢奸樓」車如流水馬如龍，經常攪局杯上杯落，花月正春風；今日古稀之年嘅泥紙鷹，喺農曆新年後面對一連串官司嘅開審，幾乎日日見佢監獄法院兩邊走，應咗「有咁耐風流就有咁耐折墮」呢句廣東俗語！難怪輪住探佢嘅妻兒仔女，鏡頭下容顏都係愁傷滿懷，不發一語！

嗱！漢奸黎涉及嘅欺詐及違反國安大法中，勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪一案，有可能面對最高嘅終身監禁刑罰，該案將於4月16日喺西九龍法院再提訊；另外，佢涉及4宗非法集結相關案件，共被控6罪，呢一年內，睇怕佢進出法庭受審多過忙於洗廁所！至於佢涉及前年8‧18非法集結案，被法官裁定全部表證成立，預計4月1日裁決。喂！泥紙鷹一案接一案排隊受審，何以刑恐東方報業集團記者一案上訴拖足半年，連案件編號同埋審訊日期都未能喺網上查到，究竟「避政司司長」鄭若驊搞邊科，係咪一味靠拖？

漢奸黎涉刑恐東方記者一案，可謂往事如煙，更多曲折離奇；案件發生於2017年維園舉行嘅集會上，漢奸黎用粗口恐嚇記者，有片有相證據確鑿下，竟被裁判官「放生」，引起社會各界關注及嘩然，眾怒難犯，司底驊喺上訴期限嘅最後一日，即去年9月17日提出上訴，明日便事隔半年，至今竟連審訊日期都「雲深不知處」，有學者炮轟呢件案件冇法律觀點需要爭拗，上訴程序又唔複雜，唔明點解拖到日月無光！一般而言，咁簡單嘅上訴案件，理應半年內排期上訴，以彰顯法治公義，並給公眾一個正義嘅交代！

講真，漢奸黎涉及咁多案件，大多已經排期開審，而刑恐記者單案上訴竟然至今仍如石沉大海，「避政司司長」手腳點慢，蟻躝龜爬，反一百幾十次白眼，都應該排到期上訴喇！本報向律政司查詢該案嘅最新進展，譬如可否提供案件編號及其下次審訊日期等，司底驊又再機器人上身，冰冷廢噏如壞咗嘅錄音機，甚麼「由於案件司法程序仍在進行，律政司不適宜就案件進一步評論」！阿姐，你唔悶狗都吠！

評乜冬冬芫荽葱吖！請你食件超記滷味，講來講去，咪就係檢控無能、甩轆頻繁、德不稱位、能不稱官囉！一日佢霸住毛坑作狀拉矢，香港法治永冇明天！講完。