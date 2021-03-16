世界視線：財赤貧窮禍英國　妖獸都市得人驚

港人移民、流亡熱點英國倫敦近日成了罪惡都市，因為一宗夜歸女疑被警員殺害的案件，文明都會形象岌岌可危，自由、人權的示範城市更充滿諷刺。說到底，倫敦的沉淪皆因英國窮了、老了，而且繼續壞下去的機會極大。

倫敦是個歷史悠久的大都會，但這個城市一直在吃老本，英國《太陽報》去年發表一項統計，英國的犯罪率在歐洲國家中排行第7，城市罪案率方面，倫敦在歐洲城市中排第14，而英國因罪案率高而揚名的城市，便有香港人熟悉的伯明翰和曼徹斯特。

說回這宗33歲女子在倫敦人間蒸發、其後被發現伏屍叢林事件，倫敦婦女的怒火被點燃，不顧當地在疫情下禁止群聚的禁令，數千人在剛過去的周末湧到女子伏屍處悼念她，最後倫敦警方出動武力鎮壓，粗暴地又銬又鎖，拘捕幾名參加活動的女子才勉強平息事件。

一個向全世界示範民主、自由與優雅生活的城市，不以成為婦女、孩子及老人入夜後要禁足的地方為恥，反而以手銬對付參加悼念活動的女人，這算哪門子自由、人權呢？英國政府就憑這樣的水平向外指指點點嗎？英國之所以治安惡化，與該國窮了、老了有關，由於財赤嚴重，2010年起，全英逾600間警局陸續關閉，英國減少了相當於全英警力的一半，罪案上升、有錢人離開已是大趨勢，也是一個爛循環。英國的醫療、社福開支亦在削，這其實也是英國政府忽然慷慨向香港人推出BNO「5+1」移民方案、旨在吸水的大背景。

不過，這件事也有一個「贏家」，那就是警察採取拘捕行動前、以個人身份悄悄悼念還被拍下照片的劍橋公爵夫人凱瑟琳。在哈利王子和妻子梅根向美國電視台大爆料之後，凱瑟琳的悼念行動收割了不少人心，堪稱漂亮的公關戰。只是，這也惹來英式算計的質疑，明眼人說凱瑟琳的照片穿崩了，因為相中其他人都戴了口罩，把臉蒙得嚴嚴實實，只有凱瑟琳一人沒戴。不是疫情嚴重、王室成員要做萬民表率嗎？王妃這是為何？別奇怪，這就是老謀深算的英國！