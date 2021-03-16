神州觀察：失物招領用雙語　被批崇洋顯狹隘

狹隘的民族主義容易讓人變成「憤青」，骨子裏視本民族利益高於一切，堅決仇恨、排斥西方國家，從而使得「愛國」在某些時候、某些地方淪為一種盲目而偏激的情感發洩，簡單粗暴又欠缺理性。就像四川成都電子科技大學近日有學生在自修室檢到一部iPad，因見語言設置為英文，內裏安裝的多為外國軟件，推測失主可能是留學生，於是用中英雙語發布失物招領信，怎知惹來崇洋媚外的連番辱罵攻擊，令其猝不及防。

據指在該校的校園論壇裏，瘋狂的網絡暴力被展示得淋漓盡致，事主自己亦很快收到大量辱罵訊息，或將之說成是「舔外國人的中國人」，或奉勸其不要「慣着」外國人；甚至有人根據招領信的筆迹推斷其為女生，然後質疑事主是否想藉機結交外國朋友，左一句「媚態」，右一句「中國人的劣根性」，總之怎麼痛快怎麼罵。罵到激動之處，更有同學放言：「看不懂中文就別來中國」，對於雙語「關照失主」的做法感到傷自尊。

一個熱心而平常的舉動，竟能惹得眾多同學怒火中燒、忘情攻擊，不但事主本人未曾想到，社會上亦有許多人對此無法理解，正如有網民直言，這些人應是被民粹主義洗了腦，毫無理智，奉勸他們不要動輒上綱上線，藉愛國之名胡亂排外、攻擊他人。很簡單的道理，成都電子科技大學屬面向世界的「雙一流」大學，本就對外招收留學生，及設有國際教育學院等，並與不少國外大學、科研機構、企業有着聯合辦學等合作關係，來的外國學生或工作人員不懂中文亦屬正常，為失主提供雙語指引豈非很有必要？為何非得扯上崇洋媚外？

再者，外國人不懂中文就不讓來，也與中國教育國際化的初衷相違背，時下許多學校不都是將招收多少留學生、聘請多少外教作為「國際化」的重要指標嗎？按照這種思路，中國的高校在與國外同行合作交流時，是否也得要求對方必須先學會中文，否則一概取消？自己更不能主動學習外語，迎合對方，因為那樣更有「喪權辱國」之嫌，斷然要不得。若再推而廣之，不懂中文的外國人千萬別來中國旅行，反正景區不會作雙語廣播；不懂外語的中國人也不要出國旅行，對方若提供中文廣播，一定要怒斥對方歧視中國人。

誠然，中國近年與一些西方國家關係緊張，彼此不乏多領域衝突與角力，乃至來自意識形態領域根深柢固的激烈對撞，彼此亦都出現類似極端民族主義、民粹思想驅動下的相互抵制攻擊行為，顯然都屬不理智，對雙方也都沒好處。尤其置身全球大融合的背景之下，不能總狹隘固執地實行盲目排斥，心態脆弱到連正常的國際互助交往亦不能容忍，何其危險？