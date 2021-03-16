正論：疫苗恐慌逼接種　廢官威嚇硬上弓

自從上月尾本港展開疫苗接種計劃，事故頻生，迄今已奪去7條人命，危殆深切治療嚴重個案亦無日無之，昨日又爆出中港司機信錯政府，打針後面癱。雖然官員與專家委員會死口不認連串事件與疫苗有直接關係，但至今只得約有20萬人接種，反映民眾有莫大恐慌，政府為了清去疫苗存貨，竟然一再擴大優先接種群組，覆蓋550萬人口，變相全民接種，而且威逼利誘，無所不用其極，無論如何都要市民受一針。

公務員事務局局長聶德權昨日宣布擴展至30歲或以上人士可優先接種，另外再增加兩組優先接種人群，包括16歲以上海外留學生及家庭傭工，總共有14個類別人士，今日起可預約接種，估計總數有550萬人，佔全港16歲或以上人口八成，差不多有成人身份證就可去打針，基本上變相是開放全民接種了。與其猶抱琵琶半遮面，不如索性宣布全面開放來得爽快，橫豎現在問題不是怕太多人，而是怕不夠人打針。科興及復必泰在港屢次疑似出事，而尚未付運到港的牛津阿斯利康疫苗，在外國亦問題多多，已遭歐洲多個國家先後暫停接種，試問如何說服港人這些疫苗是安全！

事實擺在眼前，接種中心人龍不再，退針潮湧現，市民面對疫苗安全風險，性命攸關，「縮沙」可以理解。如果繼續有嚴重事故出現，恐怕更加多人打退堂鼓。目前的230萬劑疫苗存貨足夠100萬人打，每個月還有新貨抵港供應，包括牛津阿斯利康疫苗，據報訂貨數量接近另外兩隻疫苗，以目前龜速打針進度，半年後都未必可以消耗存貨。聶德權特別強調復必泰疫苗有時限性，要在攝氏負70度或以下冷藏，解凍後亦只能存放5日，必須盡快使用，否則造成疫苗浪費問題，還補一句「用唔晒是全社會要負嘅責任。」

政府未能給予市民打疫苗信心，反而把責任卸給市民，一個聶德權的嘴臉已經夠難看，還有另外一位更離譜。食物及衞生局局長陳肇始昨日以恐嚇口脗表示，若果疫苗接種情況未如理想，為公眾健康會考慮收緊社交距離措施，甚至必要時關閉部分處所，又稱本港疫苗接種率是未來恢復跨境出行，以及放寬對跨境旅客實施檢疫措施的重要考慮，呼籲市民積極響應接種疫苗。這番話對於商店及部分行業如戲院來說，是再度關門的警告；對於渴望通關，希望盡快團聚或工作的港人，這是赤裸裸的利誘。

可是政府顯然開的又是一張空頭支票，為求提高接種率迹近信口開河。眾所周知，開放關口免檢疫隔離，是內地決定，特區政府哪有話語權？只有跟隨的份兒。「回港易」，回鄉難也！嚴格來說，港府連開這張「支票」的權力也沒有。陳肇始此番說話有越俎代庖之嫌，內地從來沒有說香港全民接種就可以通關，這是港官一廂情願，抑或是有人假傳聖旨？你當市民是無知小兒，這麼容易上當嗎？

信錯政府，重則無命，家破人亡，僥倖檢命都雞毛鴨血。近日盛傳不打疫苗便無法到內地工作，任職中港車司機的57歲許先生為生計硬着頭皮接種疫苗，本月7日於屯門友愛體育館接種科興疫苗，翌日左臉出現面癱，醫生未能解釋病因，只稱未必關疫苗事，卻又着他勿接種第二劑科興疫苗，根本自相矛盾。他目前留醫屯院超過一星期，左臉麻痹及眼皮下垂，飲食及吞嚥都十分困難，雖然處方了高劑量類固醇治療，但面癱情況未見顯著改善，他怒指誤信政府才去打針，落得如此下場，更質疑連日來不見港府有公布相關個案，恐有隱瞞之嫌。

新一波疫情如箭在弦，悄悄殺埋身，爆出健身群組逾百人，又是重蹈以往覆轍，今次再傳出擁有外交人員豁免檢疫權的美領館職員染疫，兩人是居於半山區帝景園被強檢而揭發。美國駐港澳總領事館關閉，進行接觸追蹤工作及消毒清潔。港府被問到美國領事館的兩宗初步確診個案是否獲豁免檢疫人士，支吾其詞，不敢面對公眾質詢。這兩人是否源頭，尚待查證，但政府又再一次暴露把關不力，防疫穿窿。

霸王硬上弓，脅迫全民接種，為求群體免疫，政府的如意算盤看來打不響。歸根究柢，若果疫苗是安全可靠，有誰不想盡快打針？打死了沒有命賠，連從基金拿取賠償的機會，也被廢官及專家一一推搪，還出動了威嚇，要百萬計港人做疫苗白老鼠，手法卑劣，與民為敵，這就是港官的真面目。