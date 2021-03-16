國際形勢正變得很危險。

在西邊，烏克蘭政府會否全面出擊東部地區呢？即使北約提供武器、訓練與指揮，亦未必可以在戰場上取勝。若北約軍隊出動，俄羅斯必然出兵。烏克蘭未如敍利亞有眾多的宗教極端組織可利用、可資助，極右民兵武裝人數不多，發動顏色革命可以，縱使已編入正規軍隊行列，亦未必可以有足夠力量獨力打敗東部地區的武裝。

烏克蘭政府的軍隊士氣不佳，能力不足，是國際聞名的，不可能由北約軍訓便可以在短期內改頭換面。要全面開戰，戰不勝的機會很大，只是俄羅斯不願武力推翻烏克蘭政權，東部地區只守不攻，否則的話，烏克蘭政府很難守得住基輔，軍隊與政權會崩析瓦解，怎樣還可以壓迫東部地區呢？俄羅斯已經在靠近邊境部署軍隊，準備烏克蘭政府及北約有動作時便可出而干預。

若烏克蘭軍隊敗退，相信歐盟為主的北約部隊不會介入，不可能像敍利亞內戰那樣，用特種部隊混入當地軍隊參與戰事。美國也不可能直接建立前沿的軍事基地以抗衡俄方的進攻，唯一的選擇是公開出兵，也不可能用聯合國名義，北約也未必，便只是幾國聯軍出動。但即使如此，亦會觸發俄軍參加的地區大戰，控制不好的話，戰爭的範圍會擴大，或許便是第三次世界大戰的開始。

俄羅斯已經動員，也揚言不惜動用核武器，餘下的便只是美國有否勇氣冒大戰的風險。而烏克蘭政府是否政治上愚蠢至不顧風險、後果？最佳的出路是烏克蘭政府只動口不動手，按兵不動。但美國會否容許呢？或許總的要打一場不大不小的戰爭，徹底排除烏克蘭政府用武力解決東部地區分離的政治問題。若俄方取勝，當會收兵，只要美國接受結果，大戰還不會爆發的。

可是，東邊的緬甸內戰形勢愈變愈惡劣。美國插手愈深，投注愈大。若全國民主聯盟流亡政府與邊境地方民族武裝合作掀起內戰，軍方鎮壓必會更加強烈，再無顧忌。論實力，軍方必勝，軍管便難免延長。歐美的封鎖便是全面，再無轉圜餘地。

解套之法只有一個，就是昂山淑姬出來和談，打擊全民盟流亡政府的合法性，讓昂山淑姬與軍方找出政治解決方法。中國、日本、東盟都可以從旁協助，抵銷歐美的制裁，也可以拉攏歐盟一起尋求解決方法。但美國是否願意看到其顏色革命失敗，反予中日合作機會？若結局如此，美國的政治聲譽會大打折扣。

東、西邊的發展如何，頗難預料，全球發展之局有機會被打擊。