1981年柳扶風初到貴境，對香港沒甚麼認識，只知道香港是個自由世界，在香港英文遠比中文「吃得開」。不過，香港有很多中文報刊，中文還是有用武之地的。混了幾年，認識了一些本地媒體人，他們兼通中英文，只是水平參差。

一次某電視台公關部經理陳先生，在說到香港中英文水準和教育問題時表示，在香港搵食，不能簡單講英文一定比中文佔優勢，關鍵是一係你的英文很好，一係你的中文很好，最怕兩者都普普通通。他說：我認識的一些朋友不識英文，然中文極佳，結果比那些中英半桶水的人混得要好。雖然香港教育界、政府政策是重英輕中，社會潮流也是重英輕中，但大家要心中有數。

這番話，我印象很深。然而，那時我們這些寫時評的人滿腦子「中港台和國際大事」，鮮有關注香港的中文教育問題，也絕想不到97回歸後，中文教育會成為政治問題，或曰和政治問題緊密相聯。

香港政局近期大變，有些問題要思考，柳扶風近來有興趣刨起故紙堆，翻閱舊雜誌也。日前看到一篇寫於1985年的有關香港中文教育的文章，題曰《香港中文教育與民族意識、中國文化》，作者是時任香港大學的一位教授。文中該教授回顧說，30年來香港的教育就是英文中學與中文中學此盛彼衰的現象同時呈現，就是香港學生中文程度的急劇低落，以及香港人對中國文化的普遍輕視。他表示，半個月前，我們還聽到一些大人先生宣稱：法治精神，與英文法律不可分；醫學水準若不用英文，就會立刻下降。該教授說，在香港努力上進、執掌權柄的，心中必奉英文。

該教授認為，此種狀況固然與港英統治相關，更與百多年來中華民族的苦難與落後、民族自信心的喪失、文化自卑感的形成相關。他大聲疾呼，要改變這一切，都要從中文教育着手，香港97年要重歸母體，要文化反哺，也都要從振興中文教育開始。然而香港回歸，該教授的呼籲落空，中文教育更加低落，此皆政治出了問題。