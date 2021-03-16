先生之志大矣，先生能力不足。一班流亡海外的反對派人士發起簽署《2021香港約章》，聲稱要凝聚海外港人及提出對國際倡議工作，其中許智峯更形容流亡在海外的港人是共同光復香港的一派云云。都說香港熱衷於搞政治的人多數頭腦簡單，確實不假。這班流亡者惶惶如喪家之犬，自顧不暇，還奢談甚麼凝聚港人、光復香港，不是很可笑嗎？他們在香港尚且搞不出甚麼名堂，逃到海外又能變出甚麼花樣？說穿了，他們巧立名目發起約章，無非想籌款接濟自己的生活罷了。

反對派最大毛病就是缺乏自知之明，總是高估自己，低估別人。這幾年他們氣燄囂張，肆意攬炒，將香港搞得雞犬不寧，面目全非，最後甚麼也沒有得到，反而攬炒了自己，逃亡的逃亡，下獄的下獄。許智峯之流拖家帶口四處流竄，固然狼狽不堪，而47名涉嫌串謀顛覆國家政權的被告在庭上或痛哭流涕，或稱病扮可憐，更是醜態百出。他們不是說「坐監令人生更精彩」嗎？為何逃亡？為何痛哭？

面對香港形勢劇變，有反對派人士哀鳴「一步返去回歸前」。其實，他們口口聲聲「光復香港」，舉着英國旗招搖過市，就是要將香港光復回殖民地時代，現在求仁得仁，應該高興才對。說來實在諷刺，香港回歸以來，反對派一直靠「民主」招牌吃飯，利用部分港人抗中心理，在各類選舉中無往而不利，因此胃口愈來愈大，不僅要求雙普選，還企圖將香港變成獨立政治實體，更公然提出「真攬炒十步」。結果弄巧成拙，雙普選沒有實現，反而「一步返去回歸前」，他們竹籃打水一場空，要怪只能怪自己太幼稚、太狂妄。

蘇格拉底說，想左右天下的人，須先能左右自己。香港反對派不堪一擊，紛紛作鳥獸散，那班流亡海外者不暇自哀，還在幻想通過所謂約章凝聚港人、光復香港，真可謂癡人說夢。