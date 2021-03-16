上天有好生之德，人間有東方愛護動物。

流浪動物境況堪憐，不但捱飢抵冷淋雨，又要面對變態狂徒虐待殺害，不少貓狗在沒有妥善照顧下慘死街頭，東方報業集團早前為政府獻上「貓狗善終園」藍圖，建議專責機構集中接收及處理被虐的流浪貓狗，令流浪動物絕迹街頭，獲得各界及議員讚好，更建議流浪牛亦同樣納入動物善終園。

全港有980隻黃牛與160隻水牛，分布於大嶼山、新界東北部及新界中部。市民因新冠肺炎疫情一窩蜂湧至郊野玩樂，所經過地方寸草難生，牛隻棲息地被沙化，難以覓食，有些活活餓死，亦有些被車撞死，甚至遭受虐待欺凌，類似新聞時有所聞，日前又爆出一宗，有牛隻頸部被套上黑色帶駁着硬盒如像「緊箍咒」，令該牛隻難以低頭進食，多次掙脫亦未能成功，過程長達40分鐘，痛苦至流下眼淚，見者痛心，感同身受，怎料追究下發現原來罪魁禍首竟然是漁護署，為牛隻套上GPS頸圈，目的是追蹤牛隻的活動範圍。

有關注團體指政府做法於心何忍，提出政府加強落區工作成效更好，亦可以用晶片或較小型的儀器取代頸圈。

言者諄諄，聽者藐藐。漁護署死撐稱收到有關投訴後，派員到現場巡查，該牛隻如常進食，沒有怪異行為，即是看不到便當沒有發生。無能政府忠言逆耳，老鼠又捉唔到，動物安全不保，帶頭虐畜，又放生兇徒。去年2月中，近30隻動物被人從深井豪景花園高處擲下，造成18死，餘者重傷。警方拘捕兩名涉案男子，但律政司卻於同年9月宣布不提出檢控，全城嘩然，深怕引發破窗效應，人人有樣學樣，果然單是去年10月至12月已發生近30宗涉虐待動物案件。

特區生靈塗炭，政府實在罪咎難饒！