香港於2月下旬開始接種新冠疫苗：中國科興和德國復必泰。但截至3月14日，已有7宗接種科興疫苗後死亡個案，其中6位是60歲以上長者。香港的新冠疫苗臨床事件評估專家委員會，至今未有判斷死亡是否與接種疫苗有關。無論如何，這些死亡事件，令早前市民洶湧預約接種科興疫苗、排期需要一個月的熱忱，變得冷漠。究竟發生甚麽事呢？政府之前不是告訴大家，面對抗疫，必須全力以赴，全民以赴，更要求市民放下政治成見和立場，以客觀科學的態度處理抗疫事件，亦提出購買的疫苗須由專家訂定為安全以及世衞批准。之後又告訴市民，政府已購得750萬劑科興疫苗，雖然未得世衞批准，但有專家審議同意，科興疫苗安全可用。

現在先讓大家看看科興疫苗是甚麽東西。科興疫苗，又名克爾來福，是中國醫藥公司科興生物研發的滅活疫苗，並由今年1月開始陸續獲7個國家批准緊急使用。但這疫苗3期臨床試驗的整體有效性結果尚未公布，也未被世衞認可。科興疫苗是用傳統方法製成的疫苗，公認是安全和有效，副作用比較少和輕。問題是，科興疫苗目前在內地僅獲批准18至59歲人士接種，而菲律賓亦依此指示不准18歲以下和長者接種。新加坡南洋理工大學副教授羅大海表示：「還是必須等到3期測試結果出來才能確定。」究竟香港政府誰人決定把長者列入優先群組接種科興疫苗？這個決定是超越了內地和菲律賓對科興疫苗的規限，是否政治決定？是否要快速向上匯報功成？現在責任屬誰？專家組？聶德權？陳肇始？林鄭月娥？

特區政府不要再推長者入鬼門關，在6宗個案的調查報告未公布前，須立即停止為長者接種科興疫苗，立即作出新做法，以改善現時疫苗接種情況，重建市民信心。

筆者建議：一、加班處理及公布相關死亡個案因由以及與疫苗是否有直接或間接關係。二、政府要追問科興有關尚未公布的疫苗數據。三、把現有疫苗分類，政府除了指定優先接種群組外，亦設不宜接種群組，例如長者不宜接種科興疫苗。四、若證明某些疫苗風險高，立即暫停使用。五、預留部分接種位置予非優先組別人士。六、與中央和其他國家及城市建立「疫苗通」，凡接種了認可的疫苗，毋須14至21日隔離。

香港要成為免疫城市，須有七成市民即525萬人接種疫苗，每人兩針，現時平均每天約為1.1萬人接種，或需兩年半，若大家希望半年內能完成，每日要有5至6萬人接種。科興問題不理清，接種無鼓勵，等兩年半吧！林鄭特首，這是你的責任，是你的錯！