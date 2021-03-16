傳聞民陣遭警方國安處調查有否收受外國資金，不料竟激起反對派極大恐慌，梁耀忠的街工鼻子最靈敏，第一個跳船退出民陣，其他政棍見勢色不對，一個挨一個割席，包括民協、公民黨、新民主同盟、天主教正義和平委員會、民主中國陣線、教協、民主黨，前後共8個團體表明退出。看到這班政棍作鳥獸散，再次應驗了「因利而聚，利盡而散」的鐵律，所謂核爆都唔割席，證明只是笑話。

這班政棍組織直認退出原因是無法承擔政治風險，公民黨坦言損兵折將，無法再顧及民陣工作，並直指民陣正遭政權針對。其實，所謂遭政權針對根本是咎由自取，回歸20多年來，民陣年年搞遊行，期間高呼特首下台、結束一黨專政行禮如儀，有受過政權針對嗎？要不是黑暴一役，民陣在岑子杰領導下每個星期為漢奸黎及暴徒們鳴鑼開道，以「和平遊行」為名，行掟汽油彈、襲擊警察、毆打良民、燒砸店舖之實，期間還要高舉港英旗、美國旗、英國旗，又怎麼會換來今日的國安法？又怎麼會演變成被政權針對？

香港反對派就是這種貨色，說的是仁義道德，幹的是下流賤格，永遠只知諉過別人，永遠不會檢討自己。君不見，當日人人高喊「核爆都唔割席」，到頭來割席割得最快恰恰是同一班人，別說退出民陣不怕肉酸，羅冠聰、許智峯之流更第一個拋下手足自己鬆，還美其名曰保留有用之軀打國際戰線，人唔笑狗都吠。國安法堪稱照妖鏡，照得這班牛鬼蛇神醜態畢呈。

更好笑的是，這班政棍割席還嫌不夠，甚至希望「打感動」博法庭輕判。網上一些「毒媒」最近便用文宣造勢為一班政棍「洗白」，內容無非說政棍們原有高薪厚職，不是醫生便是大狀或機師，甚至將他們形容為「老派愛國者」，如今卻淪為階下囚云云，真是睇到人骨都痹。成王敗寇，奪權不成輸清光，請問有乜好怨？