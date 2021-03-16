以往的中國人喜歡生育，一生就是一大把，這麼多瘌痢頭兒子，父母該如何為他們安排終身事業？要是人人唸書、考科舉，沒有人種田，恐怕還沒等到愛兒大魁天下，一家老少便得餓死，但要是個個務農，全家又永遠難有上流機會，那該怎麼辦呢？

據說，不少父母會找來高明的算命先生，在孩子們年紀尚小時，就排開八字，請先生逐一指點，哪個兒子是適合經商的命，哪個是耕田的命，哪個是出仕的命，再以此為藍本，為子女規劃人生。命該當官的，就集中資源，讓其浸淫於四書五經，餘者則作別的打算。

天生蒸民，各個不同，就算不是完全相信命理造化，人的稟賦也是不能強求同一，每個人都該發揮所長，不適合幹的事，就不能勉強。一個人是如此，一個地方亦復如是。

昨日，本欄提到香港人生來就是搞娛樂、金融、地產的料子，過去成績也是傲視全球，不知怎的，近年卻捨本逐末，轉換了跑道，學人家掀起政治熱潮來。不少人為「黃絲」、「藍絲」之爭，吵得面紅耳熱，好些數十年的好友更為此反目，揚言老死不相往來。

咱們不是說永遠不能轉換發展重點，但鞋子是否合穿，你試過便知，用不着算命，結果是騙不了人，更騙不了自己的。1997年回歸之後，香港人談論政治的興味愈來愈濃，把以往的強項事業擱在一旁，為了追求所謂的政治理想，不惜把大好的地方打個稀巴爛，有些人甚至為此而賠上性命。

然而，這一切有好結果嗎？香港這樣搞下去，能成為國際政治的典範中心嗎？說白了，咱們這個城市，真有搞政治的命嗎？如今答案已是彰彰明甚，香港根本玩不起政治的火，命該從事商業或優伶業的，便踏踏實實，回到老路上去吧。