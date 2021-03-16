戴埋頭盔，開工至威！堅持安全先係MAN！呢啲職業安全嘅宣傳，好多技工都聽過，之不過未必會上心！是以奪命工業意外唔一定發生喺大型地盤，一般裝修及維修工程，其危險程度常被忽略，往往把「小心駛得萬年船」拋諸腦後！生命冇take two，一次意外足以致命！

數字會講話，根據勞工處2017至2020年嘅數字，幾年間建造業發生逾1.1萬宗工業意外，當中逾3,600宗涉及裝修及維修工程，並奪去21人嘅寶貴性命。去年即使整體意外數字減少，但仍有32%屬於裝修及維修工程，情況未見多大改善，當中不乏從高處墮下或觸電身亡事故。

有工會指出，政府對小型工程嘅規管較少，加上工程表面看似危險程度低，容易因此忽略風險評估而發生意外，批評政府未有規管裝修及維修等小型工程嘅安全督導員資格，變相容許僱主可挑選安全知識不足嘅工人擔任。

走筆至此，老朽諗起一首小詩：丟失了一個釘子，壞了一隻蹄鐵；壞了一隻蹄鐵，折了一匹戰駒；折了一匹戰駒，傷了一位騎士；傷了一位騎士，輸了一場戰鬥；輸了一場戰鬥，亡了一個帝國。

從一個釘子到亡了一個帝國，無非告訴大家切勿小看「微不足道」嘅小事，小型工程如裝修及維修嘅工業意外，很多時就係掉以輕心，例如冇做足安全措施、冇戴好頭盔就喺高空工作，或維修冷氣機時未有關上電源總掣等，老朽有個朋友就係咁而觸電身亡！是以切勿掉以輕心，小小嘅疏忽，有可能遺憾終生！

本港小型工程意外頻生，有關安全法例落後，對安全督導員要求不嚴導致濫竽充數，勞工處有必要盡快堵塞漏洞，制訂安全督導員資格認證，並且設定覆核年期，要求佢哋定期進修，與時並進，更新對工地安全嘅知識；當然，裝修工人及一般電器技工亦要堅持安全守則，切勿大意，開工至威！