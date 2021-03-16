由攬炒派政黨及組織拼湊成的「民間人權陣線」（民陣），自從日前傳出被查之後，已經刪去網站內團體成員名單，又致函各個團體成員，呼籲暫時退出聯絡群組，並且自行討論去留問題。街工、公民黨、新民主同盟、民協、天主教正義和平委員會、教協等團體成員宣布退出後，據悉，民主黨上周六經過討論後，亦已決定退出「民陣」。

據新加坡《聯合早報》引述消息人士報道，香港警方正調查「民陣」是否曾經接受美國國家民主基金會（NED）資助舉辦反修例示威，一旦證實屬實，可以違反《港區國安法》為由取締「民陣」。

「民陣」否認接受有關資助，惟傳媒追查發現，「民陣」多屆的召集人及副召集人包括陳倩瑩、陳樹暉、楊政賢、梁穎敏等透過獲NED泵水，參與培訓營以及暴亂檢討會。

此外，「民陣」自成立以來，一直未有遵照《社團條例》第5條或《公司條例》的規定註冊，已涉嫌觸犯法例。由於「民陣」未有註冊，所以未有獨立戶口，以致收入及開支，一直都要由某團體代行。於此情況下，倘若「民陣」收受外國勢力或不明來歷的資金，協助處理經費者或受牽連。事實上，早有報道質疑「民陣」的成員與NED有千絲萬縷的關係，NED甚或成為「民陣」成員的「資金鏈」。

例如，「民陣」成員職工盟是NED主要受惠機構。據報，過去職工盟只曾承認從NED旗下的美國國際勞工團結中心（ACILS）每年獲取約60萬港元捐款，惟外界估計截至2019年，捐款累積達1,300萬港元。除了ACILS，NED旗下機構自1993年起，最少提供1,426萬港元給職工盟在內的工會。再如「民陣」成員民主動力鄭宇碩前助理張達明爆料，公開民主動力與NED旗下的美國國際民主研究院（NDI）之間在違法佔中之前的電郵來往，讓香港市民看到了一張清晰的「政治資助」路線圖。

而由2013年起，「民陣」的集會遊行愈走愈激，前年黑暴肆虐期間，「民陣」更發起多達6場大規模所謂「和平」遊行，每次皆會演變成暴亂，期間美國國旗、英國國旗、「港獨」旗滿街搖晃，說沒有收受外國資金，真是欲蓋彌彰。此外，「民陣」還明目張膽地聯繫「台獨」團體「台灣青年民主協會」、「台灣學生聯合會」等煽惑民眾上街，並與攬炒派及「黃媒」激發仇警情緒、抹黑政府，為當時競逐連任、處於劣勢的台灣地區領導人蔡英文製造「彈藥」。

《港區國安法》第29條列明，直接或間接地接受外國或者境外機構、組織、人員的指使、控制、資助或其他形式的支援下，通過各種非法方式引發香港特別行政區居民對中央政府或者香港特區政府的憎恨並可能造成嚴重後果，即屬觸犯「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。「民陣」涉嫌違反《港區國安法》可謂劣迹斑斑，依法取締「民陣」，把肇事者繩之以法，已是勢在必行。