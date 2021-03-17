產評：中日買美債示好　大國角力入直路

2021年大國角力有增無減，微妙之處在於世界首3大經濟體動向！美國財政部最新數據顯示，1月外國購買美國國債的增幅創6個月最高，合共增購近490億美元，其中，中國及日本皆大手買入逾200億美元，前者持債量重返2019年10月高位，後者更接近歷史紀錄。這在在反映中日皆盤算着拜登繼任美國總統後對其局勢有利，現時回看正好預示未來僵局難破！

外間解讀今次中日大手增持美債，是因看好拜登政府會推出天價救市計劃，繼而利好美國經濟增長，加上債息上揚增強了美債的吸引力。不過，事實是今年1月，反映整體融資成本的美國10年期國債孳息率僅由當月初期的0.917厘，微升至月底時約1.094厘，與及後狂飆至1.6厘以上根本不可同日而語。再者，撇除中日這兩大債主，美國第三大債權國英國，於1月是減持美債19億美元；排名第四的愛爾蘭也減持45億美元；第五位的盧森堡更是沽出63億美元。如果美國經濟前景真的一片大好，為何5大債主當中，有3個是減持？

如是者，與其說看好美國前景，倒不如說是徹頭徹尾的政治盤算！1月的重頭戲在於美國總統交替，未到當月20日正式交棒，市場也不敢百分百肯定前總統特朗普會輕易退位。巧合的是，自從順利交接後，香港金融市場隨即獲「北水」祝福，股市熱潮一度掀起龐大的財富效應，霎時間讓人忘卻疫情之痛，背後蘊含的政治憧憬不言而喻。誠然，對中國來說，拜登即位反映中美困局踏入另一頁，隨着全球經濟去年攬炒，雙方或許有合作空間，買點美債示好也是理所當然的。

至於日本，也是盤算着自身利益！特朗普陰陽怪氣，雖則口口聲聲說打擊中國，但在美日貿易上也狠下毒手，尤其迫使日本開放農產品市場，日本政府怎能不避忌。惟拜登一再強調要聯合「盟友」圍堵中國，就使長期對中國虎視眈眈的日本有了盼望，甚或可趁勢重奪全球第二大經濟體之位，加上日本國內久久未能擺脫負利率，與其資金困獸鬥，倒不如押重注買美債，向人家證明是「命運共同體」，來得更具效益。

總括來說，美債1月增幅之巨皆是中日推波助瀾的結果，務求讓拜登政府讀懂形勢，所謂合則兩利，鬥則俱傷。若非如此，以內地財金官員公開認為歐美金融市場等爆煲的思維，斷不會輕率增持。投資者不妨繼續留意2月的美債持倉變化，只要中日某一方出現較大幅度減持，就會知道誰不再買拜登的帳，大國角力形勢將更清晰。