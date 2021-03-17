世界視線：限制總統參戰　立法挑戰行政

美國總統拜登上月下令轟炸敍利亞境內親伊朗民兵組織的據點，被包括民主黨在內的國會議員批評，總統並未就空襲提供具體的理據，質疑未經國會批准就採取軍事行動的法律理據。眾議院外交關係委員會主席米克斯日前透露，將在未來數周提案，廢除國會授予總統使用軍事力量權力的法案。

據美媒報道，相關法案將廢除國會在1991年和2002年通過的《授權使用軍事力量》法案，從而將參戰重新掌於國會之手。根據美國憲法規定，國會有權發動軍事襲擊，而不是總統，但在「911恐襲」發生後，為支持時任總統小布殊向阿蓋德組織和伊拉克展開軍事行動，國會通過上述授權法案，變相向總統讓渡部分權力。

問題是，權力從來也是易放難收，總統發動戰爭的權力，也逐漸由「因事制宜」演變成「習以為常」。2017年10月，3名美國軍隊上士在非洲國家尼日爾遭伏擊殉職，當時引發國內不少民眾質疑，到底美軍在當地執行甚麼任務，甚至連特朗普的親密盟友、共和黨參議員格雷厄姆在接受傳媒訪問時也坦言，他壓根兒不知道美國在尼日爾派駐了1,000多名士兵。

一般估計，即使國會成功通過法案，收回總統對外動用軍事力量的授權，要真正限制總統權力，仍非易事，因為即使國會通過法案，拜登也可動用否決權，屆時國會將很難獲得三分之二的票數推翻總統的否決權。事實上，2019年參、眾兩院也曾通過一項決議案，要求限制美國對也門內戰的軍事支持，結果遭特朗普否決。更何況，總統如果真的一心對外動武，只要宣布國家進入緊急狀態，就可享有包括向海外派軍隊在內的法定緊急權力。

儘管國會限制總統參戰權力，成功機會不大，但美國網民對此事的反應倒是可圈可點。有人大膽假設，認為是因為黨友擔心拜登的精神狀況，質疑由「瞌睡喬」擔任三軍總司令，國家是否安全。人們可以看到，拜登的「百日蜜月期」尚未過，坊間對他身體狀況的流言便已此起彼伏，如何能「捱」完4年任期，實在無法不令人擔心。