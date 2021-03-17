功夫茶：庸官怠政空廢噏　否決藍圖心叵測

眼見本港動物權益保障嚴重不足，唔少貓狗被殘酷對待，而防止殘酷對待動物嘅法例又天殘地缺，庸官無能又不作為；東方報業集團深入探討流浪貓狗問題後，向政府獻上精心策劃嘅「貓狗善終園」藍圖，為流浪貓狗提供一站式生養死葬。

本報深明「不日新者必日退，未有不進而不退者」嘅道理，是以為政府獻上一個又一個精彩紛呈嘅藍圖，可惜庸官怠政，本着「做與唔做」都係一樣做隻高薪厚酬嘅廢物，梗係選擇坐定定喺度，乜都唔使做！香港近年民生政經，無一長進，不見「速度」但見「折墮」就係咁煉成嘅！

講番呢個「貓狗善終園」藍圖，曾備受立法會研究動物權益相關事宜小組委員會不少議員讚不絕口，認為政府應該主動為動物做多些，建議將有關藍圖納入議程並得到各委員贊成，於今年1月將本報藍圖納入議程。之不過，漁護署尋日向立法會發出文件，提到知悉有意見認為政府應提供公營動物收容設施，以公帑提供一站式嘅動物相關服務；但基於動物福利及疾病控制等因素，獸醫專家認為動物庇護所只適宜作短暫收留動物之用。長期喺庇護所飼養流浪動物，對動物嘅生理和心理狀況亦非理想云云。咁多廢噏當秘笈，其實得4粒字：不想作為！

嗱！庸官至叻避政，大耍太極推手，否決本報咁周到有創意嘅設計藍圖，除咗懶政，仲有「慳得就要慳」，呢，政府就話長期飼養流浪動物涉及大量嘅政府財政及土地資源，阿哥，不講猶自可，一講把鬼火！政府多年來狂燒數以10億元養假難民條數又點計吖？養毒瘤就甘之如飴，叫你哋善待動物就阿支阿左！冷血至此，又胡扯甚麼「道德風險」，說極可能被人濫用，甚至鼓勵棄養，產生惡性循環！再搬出其他國家如英國、澳洲、日本及新加坡嘅公營動物收容設施，亦冇長期收容流浪動物做擋箭牌！

有議員就怒斥政府嘅思維非常封閉落後，冇責任感，「一開波就話搞唔掂」，根本冇心去解決問題！旨哉斯言，政府養一班只懂出高薪嘅廢物！佢哋不思進取，完全冇諗到如何突破自己思維局限，think outside the box，跳出框框，開拓思路！

今趟政府又係一副「出嚟混，無責任」嘅款，庸官指搞「貓狗善終園」涉及土地資源，冇錯，但唔係叫你喺禮賓府附近搵住宅用地，識唔識搵啲山旮旯非住宅用地吖？或曉唔曉找工業邨啲邊皮地呢？庸官思維格局不高，加上一味喺「舒適區」尋章摘句，無病呻吟，乜都唔想做。嗱！東方盛意拳拳，一片愛港之心，至今先後獻出6個至正藍圖，全部切實可行，可惜過去無一被政府採納！香港沉淪，豈是偶然？