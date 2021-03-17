正論：車費漲失業率增　疫境下百上加斤

做人難，做香港人更難！壞消息一宗又一宗接踵而至，打疫苗死亡個案觸目驚心，民生消息亦每每令人憂心，昨日一併傳來巴士加價以及失業率續升，市民肩上擔子愈來愈沉重，壓得透不過氣來。

5間巴士公司，包括九巴、新巴、城巴、龍運以及新大嶼山巴士分別在2018年以及2019年向政府提出加價申請，行政會議昨日批准4間的申請，加幅介乎8.5%至12%，龍運加價申請則不獲批准。九巴獲批全數加價8.5%，新巴及城巴將分二階段實施加價12%，下月4日起將加價5.8%至9.8%，明年1月2日起再加價3.2%。

加價當然多多理由，政府指新巴及城巴受港島線和南港島線運作以及疫情影響，客量及收入持續下跌，並指今次獲批加價12%，預料業務仍錄得虧損，故全數批准加價對其持續營運是必要。另外又指九巴受疫情影響，若維持現有車費水平不變，在未來數年會出現虧損，並強調九巴獨營路線接近7年無加價。而龍運則被指財務狀況可在疫情好轉而有所改善，故加價不獲批准。

政府又一次展示施政「精神分裂」，一方面批准巴士疫市加價，一方面指為紓緩市民的交通費負擔，「公共交通費用補貼計劃」放寬補貼門檻的安排將再延長6個月，延長至今年12月底，補貼上限下月起亦會增加100港元。市民每月交通開支超過200港元時，政府會補貼超出金額的三分之一，上限為500港元。如此一來，補貼增加對市民來說「左袋入右袋出」，沒有直接受惠，都是鑽進巴士公司的口袋。

不單止巴士公司，包括港鐵等交通機構巨企只要呻賺少了錢，政府便急不及待想盡辦法去「餵飽」它們，所謂的票價管制根本是不平等條約，對用家市民十分不公，港鐵票價變成「有加冇減」已經成為最諷刺的笑話。少賺便要加價，賺多了可否減價回饋市民？港鐵實施9個月的八達通車費八折優惠，也是政府資助，即是來自公帑，羊毛出在羊身上，市民自己請自己搭車，而且本月底屆滿後港鐵將不會再延續優惠，又打回原形。

巴士是基層代步交通工具，疫市加價，和打劫窮人無異。屋漏偏逢連夜雨，昨日公布的最新失業率升至7.2%，達至2004年以來新高位！失業及就業不足人數亦分別增加至26.16萬及15.46萬人。這次的數據是首次反映整個保就業計劃結束後的慘況，26萬失業大軍要為生計徬徨，又要被迫坐貴車，百上加斤，都是拜無能政府所賜。

逆境自強，香港人一直努力學習，尤其是歷經暴疫潮摧殘，不學會堅強又如何捱過這幾年經濟低谷。可惜無論小市民多麼努力，政府和大企業卻是落井下石，處處以利益行先，罔顧大眾，疫市自肥。巴士加價，不要看輕一元幾塊，積少成多，足夠基層家庭的伙食費。高官出入坐名車，不會體會窮人連幾毛錢車費也要算過度過，沒錢寧願足不出戶，呆在劏房斗室的非人生活。在廢官領導下，連過海也變成很奢侈的事，窮人沒錢搭車，是否要把香港打造成步行城市？