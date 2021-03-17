神州觀察：網紅食品不靠譜　加強監管保健康

網紅經濟大行其道，已然顛覆了傳統消費模式，而且為民眾帶來更為多元便捷的購物體驗，惟其本質上還是實體經濟領域在互聯網上的折射，同樣需要遵循市場規則，守法守信經營，銷售貨真價實的產品。故此，要達致網紅經濟的長遠發展，同樣少不了完善的市場監管，畢竟天底下總有唯利是圖之輩，愈流行的消費模式，愈容易淪為他們賺黑心錢的平台。

內媒近期委託北京一家檢測技術公司，就各網購平台上以「手工」、「土法」、「農家」等作為賣點，標榜天然、無添加的6款網紅食品進行相關安全檢驗。結果發現，諸如麻辣香腸、麻辣榨菜、白薯乾、綠豆粉皮、辣椒醬、蘿蔔條等食品其實都屬「三無產品」，當中更有兩款食品被驗出含鉛量及添加劑超標，俱屬違禁行為，及會對人體造成不同程度傷害，情況令人擔憂。

眾所周知，內地食安問題由來已久，且長爆長有，總也無法有效遏止，譬如上述所謂的「農家」、「土法」等噱頭，早前亦曾遭踢爆，市面上高價售賣的走地雞蛋，蛋黃之所以呈鮮紅色，實為黑心商人在飼料中添加色素所致，說是以五穀雜糧散養餵飼，其實還是用籠子關着養；此外，不時出現的含鎘毒大米事件，亦一再讓人食不安心。至於用硫磺熏製八角、以農藥養殖海參、以硼砂製作毒涼皮等行為，更已非違規使用添加劑那麽簡單，而是赤裸裸的謀財害命，證明一些人為了賺錢，連人性也可喪失掉。

而對一些不法奸商來說，網購平台不過是又一個可讓他們大展拳腳的地方，像河南、湖南兩地早前被揭有人在「黑工廠」生產辣條，四川則有人在廁所裏加工泡椒鳳爪，這些食品皆可堂而皇之地擺上各電商平台售賣，乃至成為網紅美食，廣受左鄰右里追捧，都是在以坑害他人的方式圖利。再如去年的「雙11」購物節，一些網絡主播紛紛被揭帶貨劣質食品或「三無產品」，內地消費者協會更在近一個月的監測期內接到超過33萬件與直播帶貨有關的投訴，問題涉及網紅造假、售後服務滿意度差等方面。

針對有關亂象，最高檢早前表示，當局已展開為期3年的重點監督行動，欲堵塞漏洞，確保食品安全；只是想法雖好，能否實現恐是另一回事，關鍵還看能否真正將監管落實到位，畢竟類似做法過往也見了不少，針對網購、直播帶貨等亂象不乏打擊行動，現實卻總差強人意。問題也非只限食安方面，而是廣泛存在於保健品、化妝品、日用品等眾多領域，甚至連禁售的高風險處方藥亦可在網上唾手可得；廣東更有幼童吃了網購朱古力出事送院，原因是當中含有禁用減肥藥，實在離譜，足證各行各業的監管危機皆不容忽視。