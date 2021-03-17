有建制派政黨提出要變革香港，這是正確也及時的主張。

自《港區國安法》實施以來，中央在香港的措施是穩定政治，排除內外干擾，替經濟、社會、民生製造安穩的發展條件和環境。相對於回歸以來的政治，這已屬變革，但政治變革的基礎條件和目標應該是經濟發展。然而，從近年所看，香港經濟發展已走上死胡同。若是按照現時的金融地產體制，經濟難以有增長，社會民生難以改善，政治更會出問題，經濟變革也顯得迫切。

政治變革與經濟變革是互為因果，相輔相成，這便使香港在回歸20多年、經歷動亂之後，面對惡劣的國際環境，進入一個變革的階段。該政黨在這個時候提出變革香港的口號，便有理由。

然而，變革不能只是口號，需要實質的政策建議，更重要的是，變革的方向是甚麼？要造就怎樣的新香港？這些都不是市井智慧，需要深入、認真、廣泛的調研分析，也需要香港有社會經濟的發展原則和國內國際的定位。

即使重複以往的提法，其中難免包括不少導致當前困境的因素，也需變革，例如金融中心、航運中心等提法。一方面是空泛，另一方面如航運中心，似已失去現實意義，再沿用原來的主張便不可能是變革，反而是用變革之名來維護原來的既得利益集團。該政黨要宣傳的，應是在變革香港口號之下提出具體要革、要變的制度、政策與利益。

變革是破而後立，首先要提出破，第一是要破殖民地不合理的制度，大方向是將放任的資本主義改為社會包容、經濟持續發展的資本主義。最關鍵的破，便是把房地產由炒變成住，一是參考內地的政策；二是重新檢查英國在中英談判時取消的房屋政策（公屋加私樓的租務管制）和新市鎮發展計劃。回歸前，英國把原來有助社會穩定、代表社會資源再分配的政策改變，實際上是賺取暴利，方便撤退，也在香港回歸後布下地雷。

在房屋問題上，該政黨若不能破，便證明它的變革只是口號，不是真心落實。房屋政策不改，任何其他的政策便難於變革。破不成，何來立？

由此關鍵的因素是，建制派政黨要變革香港，是否真的變革香港現時不公正、難以持續的分配格局？香港是順着美國模式，用房屋政策來加深加快整體經濟的金融化，讓內外資本可容易掠奪社會的資產？抑或是維護大眾的利益，打破壟斷，抑制既得利益的勢力？房屋政策是既得利益者的最大權力基礎，他們會是寸土必爭，該政黨有否勇氣去挑戰惡龍呢？