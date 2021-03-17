美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀周一先後抵達日本，展開為期4天的日、韓訪問。今次訪問，早已事先張揚，目的是美日韓增進軍事合作，提升他們的「力量倍增器」對付中國。

此乃拜登政府制訂好的「盟友遏華戰略」，他們說「有同盟比沒同盟能取得遠遠更多的成就，世界上沒有哪個國家有如美國般的同盟及夥伴關係網絡」。布林肯和奧斯汀聲稱，「忽視這些關係會是巨大的戰略錯誤」，今次日韓之行就是要與盟友合作「應對中國的挑戰」。布林肯和奧斯汀將分別與日本、南韓的外長、國防部長展開「2+2」安全會談。

訪問結束後，奧斯汀會去印度訪問，布林肯則前往阿拉斯加與美國國家安全顧問沙利文一起與中國的楊潔篪、王毅會談。這樣的訪問安排，明顯看出山姆大叔對中國的軍事威嚇「用心良苦」，布林肯是攜帶美日韓軍事「力量倍增器」參加「中美高層戰略對話」的，他的腰上猶如別了一把「短槍」。

就在這時，前北約盟軍最高司令、美國海軍上將斯坦夫里迪斯在日本媒體撰文，聲稱拜登總統已對中國劃出了6條軍事回應紅線，包括中國和北韓用核生化武器攻擊美國和日韓；中國武力攻台，經濟封鎖台灣，對台公共設施和機構發動大規模網絡攻擊；中國攻擊釣魚島及東海經濟海域的日本軍隊；中國在南海採取重大敵對行動，進一步開拓各島礁並將之軍事化；中國妨礙美國與盟邦海軍自由航行；中國進攻美國締約盟邦的主權領土和軍事設施。不難看出，這6條對中國採取軍事行動的所謂「紅線」，就是美日韓要達成「力量倍增器」的主要內容，也就是布林肯見楊潔篪時腰裏別的槍。

拜登上台後，據稱對華鬥爭手法會和特朗普有同有不同，現在不同之處尚未見到，相同之處已在軍事威嚇及施壓方面展露出來。拜登玩的是先兵後「禮」，先軍事後經貿，在軍事鬥爭方面，拜登政府正緊鑼密鼓、排兵布陣。奧斯汀又去了印度，還是在幹這個勾當。