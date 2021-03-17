興亡莫問前朝事，江水東流去不還。不少香港人一直有種錯覺，認為香港過去的經濟成就是英國成功管治的結果，因此將英國視為「恩主」，替殖民統治塗脂抹粉，有黃師甚至公然扭曲歷史，將英國發動鴉片戰爭說成幫中國人消滅鴉片。其實稍有歷史常識的人都知道，香港過去的成功是許多因素造就，並不是英國的功勞，反而港英留下的政治地雷和爛攤子，至今依然困擾着香港。

不妨想像一下，如果香港不是中國的窗戶，而是在其他地方，能夠成為國際金融中心嗎？答案顯而易見，沒有中國因素，香港就不是香港。英國管治香港最成功之處就是替不少香港人洗腦，令他們自以為很了不起，自以為比內地人聰明。實際上，香港高速發展的黃金年代，正是內地封閉落後的年代，內地之不幸，造就了香港之大幸。作為中國通往世界曾經的唯一窗口和橋樑，香港過去既是製造業中心和轉口貿易中心，也是世界第一港口和國際金融中心，取得了年均增長兩成的經濟奇迹，成為亞洲四小龍之首。當年的香港可謂遍地黃金，小小地方創下了許多世界第一，鐘錶、成衣、玩具等製造業獨佔鰲頭。

可惜好景不常，隨着內地改革開放，香港的窗口和橋樑角色弱化，優勢漸失，製造業空洞化，物流業風光不再，經濟結構愈來愈單調，如今只能靠金融業吃老本，再過幾年上海和深圳等金融市場日益成熟，香港恐怕連老本也沒得吃。

其實，香港不是沒有機會，而是錯過了許多機會。回歸以來，港府提出不少宏圖大計，吹得天花亂墜，但不是坐而論道，就是雷大雨小，到頭來一事無成，四大皆空。當然，香港衰落的原因錯綜複雜，既有經濟方面的問題，更有政治方面的問題。港英埋下的地雷逐一引爆，加上反對派刻意搗亂，尤其是經過反修例黑暴的攬炒，香港一步步走向深淵，誰能挽救？