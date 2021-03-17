防疫穿窿，放寬禁聚令，沒有規定到健身室要戴口罩，爆出健身群組逾百人，才急急補鑊。另外一個常受質疑的是豁免檢疫組別，懷疑與第3及第4波疫情有關係，今次再傳出美國駐港澳總領事館職員夫婦染疫，兩人是居於半山區帝景園，因為大廈強檢而被揭發，美領館關閉消毒，工作人員也要強制檢測。港府被問到美領館的兩宗個案是否獲豁免檢疫隔離人士，吞吞吐吐，難道又有不可告人內情？

甚麼內情大家無從得知，總之現在香港人就好慘情，上月下旬展開疫苗接種計劃，最少7死1危殆，最近又有中港車司機打了科興疫苗出現面癱手尾長。他們都是信了政府，打針好，香港好。然而出了事，官員與專家委員會立即割席，第一時間稱與疫苗沒有直接關係，非常無賴。然後又為了清貨，向上頭交差，一再擴大優先接種群組，包括30歲或以上人士、16歲以上海外留學生及家庭傭工，總共有14類別人士，覆蓋550萬人，佔16歲或以上人口八成，撇除傷病及不在香港的人，差不多是全民接種了。

到港兩隻疫苗屢次出事，而未運到的牛津阿斯利康疫苗，遭歐洲多地暫停接種，政府心知肚明，退針潮湧現有其原因，以目前打針進度，半年後都未必可以消耗200多萬劑存貨。高官立即出口術推銷，把疫苗浪費及收緊禁聚令，以及通關問題，全部與接種疫苗扯上關係，無所不用其極。

香港人當然想盡快通關，可以共敍天倫及北上工作，但開放關口免檢疫隔離是內地話事，特區政府就算跪求，人家看你們疫情如此厲害，可能根本沒有想過短期內放行香港來客，不加長疫監已算仁至義盡。內地官員從沒說香港全民接種疫苗就可通關，反而是公開表示關注本港疫情，要求港官加把勁。在此奉勸港人別表錯情，人家不會和你講情，一切決定在疫情。