根據本報報道，在西貢有流浪牛被漁護署在頸上套上黑色帶並駁着硬盒，而硬盒如手掌般大小，令牛隻難以低頭進食，有市民更拍得牛隻痛苦流淚，極之殘忍。現時全港有980隻黃牛、160隻水牛，分布在大嶼山、新界北和新界中。事緣2012年漁護署為了知道黃牛與水牛的位置、去留和棲息點，故為牛隻套上GPS頸圈，卻完全沒有考慮此做法對牛隻有傷害，稍有一點愛心的也應使用晶片或小型儀器，枉為漁護署。

香港是富裕社會，認字率不斷上升，即有學問的人數不斷增加，理論上香港是一個知書識禮的社會，但近年由深井到土瓜灣，由大嶼山到元朗、觀塘，都有人用極殘忍手法虐待動物，虐待動物的方法包括：在深井豪景花園，有人從高處擲下30隻動物，造成18死，餘者重傷；有教師夫婦向多個動物機構領養貓隻，貓隻遭夾斷骨而死；觀塘有白鴿遭斬頭；有野鴿遭竹籤由背部插穿身體；另一野鴿雙翼遭剪去；土瓜灣有唐狗被毛巾膠袋包裹拋落海浸死；元朗有唐狗被利刀斬傷，見骨，左眼跌出眼眶；梅窩有黃牛遭利器傷及頸動脈、腿及生殖器，1死4傷；黃竹坑有野豬遭剖腹和斬首……

你相信這是香港人做的嗎？你會相信香港人是這麽殘忍嗎？你會理解行兇者的心理狀況嗎？筆者不會接受任何藉口和解釋，行兇者必須繩之以法。警方和漁護署於2018、2019及2020年分別接獲368、288和150宗懷疑虐待動物舉報，最後檢控的只有27、29和5宗。而由前年至去年首半年，因殘酷對待動物而被定罪的案件有30宗，僅11宗判即時監禁，最嚴重的一宗是判囚10個月。香港法例《防止殘酷對待動物條例》指明，任何人如殘酷對待動物（包括哺乳類動物、雀鳥、爬蟲類動物、兩棲類動物、魚類或其他有脊椎或無脊椎動物），即屬違法，最高刑罰是監禁3年或罰款二萬港元。法例在，但2020年2月豪景花園有人在高處擲下30隻動物事件，警方拘捕兩人，律政司其後卻決定不提起訴。律政司的訊息是告訴市民虐畜無罪，令全港嘩然，令人對律政司非常不滿。

要處理虐畜問題，首先要培養市民對動物的愛心，在幼兒和小學階段，可引入相關內容，亦可由志願機構推廣。其次是律政司必須執法嚴明，將施虐者繩之以法。漁護署亦須盡快為流浪動物做絕育手術。最後是政府應資助志願機構，讓相關動物如流浪貓、狗、牛、豬等可以被收養。

香港是一個殘酷的社會嗎？不，筆者不相信。但需要有愛心者由政府到市民加把勁，軟硬兼施，方能改變現況。