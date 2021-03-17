第5波疫情殺到埋身，港府束手無策，疫苗又不靠譜，頻爆「打死人」個案，以致市民接種意欲低下，即使港府急欲擴大接種群組提早全民打疫苗，但一日無法重建市民信心，也是徒勞無功而已。在清零無期下，最大鑊是通關也遙遙無期，百業陷困，港府樂觀認為經濟會在下半年復甦，肯定只是一廂情願。

反觀內地，已發展至推出全球首本「疫苗護照」，為跨國出遊做好準備，香港人卻連深圳和澳門也去不到，真是情何以堪！看有36年歷史的UA戲院全線結業，接着自沙田新城市廣場開幕即進駐、足有37年歷史的利苑酒家分店亦告執笠，可謂一葉落知天下秋，經濟冰封到甚麼程度可想而知。曾經的「東方荷里活」和「美食天堂」蒙上陰影，下半年恐怕等不到經濟復甦，更大機會只是大型商號陸續收檔罷了。

香港是外向型經濟體，尤其高度倚賴內地，中港通關無期，商界必然捱不住。別看部分香港人動輒大罵內地旅客為「蝗蟲」，「驅蝗」驅得不亦樂乎，現在終於求仁得仁，一個內地旅客也沒有，他們卻笑不出聲，皆因自己也深陷失業困境，才知道沒有了內地客，香港甚麼也不是。

說到底，要經濟重獲活水，中港通關可期，不是靠港府廢官自吹防控如何精準、如何張弛有道便能成事，而是需要實實在在拿出實證來說服人。可惜人們看見的是，香港疫情不僅無法受控，而且一波未平一波又起，只要防疫措施稍一放寬，新一波疫情必然再起，「健身群組」如山林大火爆發便是例證。

無奈港府抗疫板斧已盡，封區檢測固然成效輕微，連最後希望的疫苗都因為「死得人多」而乏人問津，在失業率高達7.2%之際，真不知廢官何來底氣，認為本港經濟下半年復甦，甚至達到5.5%的增長率？難道廢官和市民真的活在兩個平行時空？還是食懵咗乎？