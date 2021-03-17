橫眉冷看：好電影是靠好故事而來-陳偉強 大學講師

近日，網絡上熱議的話題，乃香港電影是否已死。一位流亡台灣的香港時評加電影人，平素最愛作驚人之語，日前他斷言此地電影業行將就木，年輕一輩入行，近乎是死路一條。他所持的理據，是本地業界資源有限，跟中國內地或荷里活製片商相比，人家坐擁金山銀山，香港根本無法比擬。

此君出走台灣之後，卻把香港曾經璀璨一時的行業，一棒子打死，好些從業人員感到不忿，由是掀起論戰，指對方太武斷，說「焉知來者之不如今」也。

平情而論，流亡電影人的說法不完全是對，也不完全是錯。觀乎近年香港的票房收入，排在前列位置的，經常是荷里活電影，「港產片」這個金漆招牌，早已無復當年之勇，製作量也大減。遙想昔日，一些「天王級」藝人，一年便可以接拍6、7部電影，據說有些片商爭不到檔期，還要求助於社團分子，對「天王」威逼利誘，才能夠成功開戲。那些年的香港電影業是何等風光，於斯可見。

不過，若說港產片一死便永難復起，亦未必盡然，還得看新一代的製片人，是否懂得取長捨短。很多人不懂得，過去香港的創作能夠獨步天下，所憑者不是資金的多寡，而是編寫故事的能力。此地的武俠小說與科幻小說，傲視華人社會，可見香港創作人說故事的本領，真有兩刷子，以往成功的例子多不勝數。港產片能夠橫掃亞洲，俱不是依靠製作龐大，而是靠故事出色、橋段吸引。

近年的荷里活電影，大多是以科幻或特技取勝，論講故事的能力，恐怕還不如昔日的香港創作。可惜近年不少本地製片者，捨其正道而弗由，不明白好故事才是好電影的根本。實在說來，只要劇本出色，哪怕是小本製作，也能夠為片商換來名利雙收。