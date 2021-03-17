林鄭月娥昨日會見傳媒，被問到接種新冠疫苗要達到乜嘢比率，才能如官員所講可以放寬社交距離措施，佢就話希望呼籲、鼓勵、方便市民去接種疫苗，達至一個較高比例，令社區出現一層保護網，從而放寬本港與外地往來。佢話唔希望收窄現有措施，令市民就範接種疫苗，並舉例指有市民情願違反強制檢測令，被罰款5,000元，亦不願跟從政府措施，認為喺現有社會氛圍和文化下，對於強制接種疫苗會否達至想見到嘅效果，好有疑問。

很明顯，林鄭亦感到市民對疫苗有信心危機，尤其是頻頻出事嘅科興疫苗！之不過，佢又重複一眾專家嘅標準答案，指至今出現嘅幾宗接種疫苗後死亡及中風個案，都與疫苗無直接關係，呼籲市民可放心接種，並以科學態度看待疫苗。公務員事務局局長聶德權則表示，有唔少非優先組別市民「好想打針」，是以決定從昨日起將優先組別擴展至30至59歲人士，符合接種人口增至550萬人！講完一輪主觀願望，就露出焦慮原形：復必泰疫苗存放時限短，市民不接種疫苗會造成浪費，用唔晒係全社會要負嘅責任！咁即係唔關你班庸官事啦？

依家接種不足一個月，已出現7宗死亡個案，專家「初步審視」全部與疫苗無直接關係！佢哋不是中風、糖尿病、脂肪肝，就係血栓、心臟衰竭，冇錯，打唔打針，遲早都會歸西，但老朽想知：咁同打咗疫苗有冇間接關係？咁講啦，如果佢哋冇接種，是否可以活多幾年，病情不會如此急轉直下？有醫生指出，衞生署發出嘅新冠疫苗接種指引係「灰色的指引」，冇清晰列明長期病患者如病情未受控，需暫緩至何時才適合接種疫苗，僅稱「待至病情受控」，醫生根本難以捉摸點叫「病情受控」。喺咁嘅情況下，一個負責任嘅政府，應該先停一停頻頻出事嘅疫苗，而唔係威逼利誘，食衞局局長陳肇始知唔知乜嘢叫做「欲速則不達」呀？